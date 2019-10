John Elliott naar Amsterdam voor tentoonstelling Rembrandt-Velázquez

In het kader van de tentoonstelling ‘Rembrandt-Velázquez: Nederlandse en Spaanse meesters’ in het Rijksmuseum, heeft het Instituto Cervantes in Utrecht de historicus en hispanist Sir John H. Elliott uitgenodigd om een lezing te geven in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Hij zal daar 30 oktober aanstaande in gesprek gaan met historicus Maurits Ebben (Universiteit Leiden) over de kunst en geschiedenis van Spanje en Nederland in de zeventiende eeuw. Voorafgaand zal tevens de opening plaatsvinden van een boekententoonstelling over 17e-eeuwse schilderkunst van Spaanse en Nederlandse meesters, in samenwerking met de OBA, het Rijksmuseum en het Prado Museum in Madrid.



Met deze activiteiten gaat het culturele programma van start dat bovengenoemde instellingen hebben samengesteld ter gelegenheid van de tentoonstelling Rembrandt-Velázquez. Gedurende de hele maand november vinden er dansvoorstellingen, lezingen, en andere activiteiten plaats. De samenwerking is van groot belang voor het Instituto Cervantes, een publiek instituut van de Spaanse regering, omdat deze goed past binnen haar missie: het verspreiden, met behulp van bijna 90 andere centra in de wereld, van de Spaanse taal en alle Spaanstalige culturen.