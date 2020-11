Rally of Hope vanuit Korea voor Vrede en Verzoening

Staatshoofden en miljoenen deelnemers van over de gehele wereld sturen hun vredesboodschap aan Korea



Zondag 22 november 2020, 02 uur am - https://www.rallyofhope.eu (samenvatting om 18.00 uur)



Herdenking van Helden uit het verleden en de schijnwerper op Vredestichters in het heden



De derde “Rally of Hope”, die door UPF & FWU online wordt georganiseerd, zal naar verwachting veel internationale deelnemers trekken. Het thema van deze bijeenkomst richt zich voornamelijk op het Koreaanse schiereiland, waar zeventig jaar geleden de Koreaanse oorlog (1950-53) uitbrak. De oorlog eindigde met een wapenstilstand, die nog steeds niet is omgezet in een vredesverdrag met perspectief op hereniging.



Na toespraken van vooraanstaande wereldleiders, zal het beroemde Little Angels Folk Ballet uit Korea een speciaal eerbetoon brengen aan veteranen uit de Koreaanse oorlog.



Dr. Hak Ja Han Moon, medeoprichter van UPF, zal de keynote spreker zijn. Haar man, wijlen Reverend Sun Myung Moon, werd door VN-troepen bevrijd uit het Noord-Koreaanse vernietigingskamp van Heungnam. In haar memoires legt mevrouw Moon, door velen tegenwoordig Mother of Peace genoemd, uit hoe ze meerdere keren aan de dood ontsnapte tijdens dit conflict.



Sprekers zijn o.a. huidige en voormalige staatshoofden en regeringsleiders waarvan hun land deel uitmaakte van de VN-strijdkrachten in de Koreaanse oorlog: Sahle-Work Zewde, president van Ethiopië (thans het enige vrouwelijke staatshoofd in Afrika), Yves Leterme, ex-premier van België (2009-2011) en Stephen Harper, ex-premier van Canada (2006-2015), nu voorzitter van de International Democrat Union.



Andere sprekers zijn onder meer huidige staatshoofden waarvan in hun land binnenlandse spanningen zijn overwonnen en waar de weg gevonden is naar nationale verzoening: Salva Kiir, president van Zuid-Soedan, die onlangs de UPF-voorzitter uitnodigde om de ondertekening van het Juba vredesverdrag bij te wonen; Uhuru Kenyatta, president van Kenia en Mahinda Rajapaska, premier van Sri Lanka.



Jacques Marion, co-voorzitter van UPF Europa / Midden-Oosten, stelt dat de Rally of Hope een sterk signaal afgeeft voor het streven naar vreedzame eenwording. Het interreligieuze gebed door religieuze leiders en de aanwezigheid van veteranen van partijen die vijandig tegenover elkaar stonden in de Koreaanse oorlog in de Rally, brengen naar voren dat verzoening nodig is tussen Zuid en Noord Korea en roepen daartoe op.



Op de UPF website wordt vermeld dat het gaat om de “vreedzame hereniging van het Koreaanse schiereiland en harmonieuze betrekkingen tussen de naties van Noordoost-Azië." Dit maakt deel uit van het streven van UPF en FWU naar het realiseren van een wereld, die als één familie is, gericht op universele waarden, besef van onderlinge afhankelijkheid en gedeelde welvaart.



Deze rally zal een oogverblindende weergave zijn van digitale technologie uit het land van de K-pop. Een direct verbonden internetpubliek van miljoenen zal worden vergezeld door een interactief publiek dat gebruik maakt van verschillende sociale media-apps.



Rally of Hope - Live-uitzending:



Datum: 22 november 2020, 01:30 - 03:30 uur CET



Registratie via: https://www.rallyofhope.eu/





Hoogtepunten van de Rally (online):



22 november 2020, 18:00 - 19:00 uur CET



Registratie (live of hoogtepunten) via: https://www.rallyofhope.eu/



Direct live streaming via: https://www.peacelink.live/