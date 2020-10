Promotie: Herbruikbare spelelementen verbeteren positie serious games

Hoewel serious games potentie hebben als tool om te leren en onderwijzen, zijn de toepassingen in het onderwijs en bedrijfsleven nog steeds beperkt. Een belangrijke reden daarvoor is dat serious games door talloze kleine game studios worden gemaakt, in tegenstelling tot de reguliere game-industrie waar miljarden in omgaan. Het gevolg is dat serious game ontwikkelaars weinig samenwerken, minder expertise ter beschikking hebben en vaak het wiel opnieuw uit moeten vinden. Hoe kunnen herbruikbare softwarecomponenten helpen deze obstakels te overwinnen? Wim van der Vegt verdedigt op donderdag 15 oktober 2020 om 16.00 uur (online) zijn proefschrift 'Towards a software architecture for reusable game components' aan de Open Universiteit.



Lichtgewicht software



Wim van der Vegt ontwierp een lichtgewicht software architectuur om geavanceerde en herbruikbare game componenten direct te integreren in serious games. Het architectuurontwerp is gericht op het hergebruik van kennis en code, minimale integratie inspanning, platform onafhankelijkheid en gebruiksgemak voor component- en gameontwikkelaars. De architectuur is beschikbaar in vier veel gebruikte programmeertalen, C#, Java, TypeScript en C++, en succesvol getest op verschillende ontwikkelomgevingen, game engines en uitlever platformen, zowel voor mobiel als desktop.



Project RAGE



Het onderzoek van Wim van der Vegt was onderdeel van RAGE ('Realising an Applied Gaming Ecosystem'). Dit project had tot doel om de concurrentiepositie van de Europese serious game industrie te verbeteren door het beschikbaar maken van geavanceerde pedagogische functionaliteiten. Deze functionaliteiten zijn financieel, qua kennis of vereiste inspanning buiten bereik van deze industrietak, die sterk gefragmenteerd is en veelal uit kleine game studio’s bestaat.



Digitale tools



Op basis van de ontwikkelde architectuur zijn gedurende het RAGE project een twintigtal game-componenten ontwikkeld met uiteenlopende functionaliteiten als 'facial emotion recognition', 'adaptation and assessment', 'learning analitics' en 'procedural animation'. Deze componenten zijn gebruikt voor het ontwikkelen van een zevental games en vervolgens getest op effectiviteit met meer dat 2000 eindgebruikers.



Platform onafhankelijk



De architectuur en de daarop ontwikkelde componenten binnen het RAGE project zijn platform onafhankelijk en breed toepasbaar. Reguliere online winkels voor game-componenten, zoals de Unity3D Store, bedienen meestal slechts één specifiek game-ontwikkelplatform.



Promotie Wim van der Vegt



Wim van der Vegt (1961, Zwollerkerspel) schreef zijn proefschrift als promovendus bij de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Het onderzoek van Wim van der Vegt is onderdeel van RAGE ('Realising an Applied Gaming Ecosystem'). Dit project is gefinancierd vanuit het subsidieprogramma Horizon2020 en in 2020 genomineerd voor de Computable Awards. Op donderdag 15 oktober 2020 om 16.00 uur verdedigt hij zijn proefschrift 'Towards a software architecture for reusable game components' aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotor is Prof. dr. W. Westera, Open Universiteit. De promotie vindt online plaats en is live te volgen via www.ou.nl/live.