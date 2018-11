HET NATIONALE THEATER BESTE GEZELSCHAP IN CRITICI-ENQUÊTE

Het Nationale Theater was volgens de meeste critici het beste gezelschap van het afgelopen theaterseizoen. Dat blijkt uit de jaarlijstjes in Theaterjaarboek 2017/2018, dat 29 oktober j.l. uitkwam. Voor het Jaarboek vulden 35 theatercritici uit Nederland en Vlaanderen een enquête in over het afgelopen seizoen. Zeven daarvan kozen Het Nationale Theater als beste gezelschap. De voorstelling The Nation (regie Eric de Vroedt) werd tevens een aantal keer genoemd bij zowel ‘beste voorstelling’ als ‘beste nieuwe tekst’.



Jaarlijstjes



Voor het Theaterjaarboek brengt de Theatermaker de critici-enquête. Deze verzameling van lijstjes met seizoensfavorieten biedt een waardevol overzicht van de belangrijkste voorstellingen en ontwikkelingen volgens de beroepskijkers. De meeste critici vonden Het Nationale Theater het beste gezelschap van afgelopen theaterseizoen en de vijf uur durende theatermarathon The Nation (Eric de Vroedt) werd een aantal keer genoemd bij ‘beste voorstelling’ en ‘de beste nieuwe tekst’. Ook een aantal acteurs uit voorstellingen van Het Nationale Theater komen naar voren. Zo werd Saman Amini een keer genoemd als ‘meest veelbelovende nieuwkomer’, vindt Sander Janssens (Het Parool) Romana Vrede en Vanja Rukavina de beste acteurs voor hun rollen in The Nation en noemt Hein Janssen (de Volkskrant) Bram Suijker ‘beste acteur/danser/zanger’ voor zijn rol in Het Verzamelde Werk van William Shakespeare (ingekort).



Marijn Lems (Theaterkrant) noemt Othello (Daria Bukvic) bij ‘voorstelling met het beste toneelbeeld/beste scenografie’. Het decorontwerp voor Othello is van Marloes van der Hoek en Wikke van Houwelingen en het kostuumontwerp van Dymph Boss.



Othello wordt door Karin Veraart (de Volkskrant) ook genoemd bij ‘meest verheugende nieuwe ontwikkeling’: “Radicale bewerkingen als die van Othello van Daria Bukvic die daarmee een nieuw publiek aanspreken en de klassieken recht doen.”



Andere grote winnaars



Als beste nieuwkomers worden regisseur Eline Arbo en acteur Florian Myjer het vaakst genoemd. Meest gewaardeerde festival is Boulevard en de meest gewaardeerde actrice is Marieke Heebink. Ook Naomi Vellisariou en Abke Haring worden meermaals genoemd. De voorstelling Noir van Nineties Productions leverde volgens velen de beste muziek. Voor het beste toneelbeeld gingen de meeste stemmen naar Conversations (at the end of te world) van Kris Verdonk en JR van FC Bergman.



Een andere veelgenoemde naam is Alex Klaasen, die vorig seizoen Showponies maakte. Zijn naam valt herhaaldelijk bij zowel beste voorstelling, beste muziek, beste acteur als ‘meest verheugende nieuwe ontwikkeling’.



Het Theaterjaarboek



Het Theaterjaarboek 2017/2018 is de 62e editie sinds Luisa Treves het oprichtte en de tweede editie van de nieuwe serie die Werkgxroep NIT en Theatermaker vorig jaar startten. De inspiratie voor deze editie komt uit een interview met theaterhistoricus Jan Lazardzig. Over de opheffing van het Theaterinstituut (TIN) zei hij: “Als zo’n instituut, dat op een bepaalde manier de ‘goudstandaard’ van een specifieke, vaste opvatting over theater bepaalt zijn deuren sluit, ontstaat er plotseling ruimte om opnieuw na te denken over wat theater of performance betekent.”



Opnieuw is dit Theaterjaarboek een uitgave van liefhebbers die de middelen bij elkaar hebben gesprokkeld om de podiumkunsten een dergelijke terugblik te kunnen aanbieden. “De podiumkunsten ontberen een platform voor erfgoed, reflectie en debat en ondanks het goede werk van velen is de situatie schrijnend”, aldus de redactie.



Wegens groot succes komt Othello terug in de eerste maanden van 2020.



