Realisatie nieuwe grond in IJsselmeer dichterbij dan ooit

12 miljoen euro heeft Provincie Fryslân te verdelen en het winnen van nieuwe land in het IJsselmeer is daarmee een van de grootste kanshebbers op 15 maart. Het initiatief Gaasterwaarden waarin landbouw, recreatie en natuur in perfecte harmonie allen op een hoger plan worden gebracht is daarmee weer een grote stap dichterbij gekomen. Aangezien de provincie heeft besloten projecten met koppelkansen de grootste kans te geven kan het nu niet anders dan de Gaasterwaarden de zo nodige financiële support te geven naast de reeds bekende positieve woorden.



Op 15 maart heeft Provincie Fryslân een belangrijke keuze op de agenda staan voor de Friese IJsselmeerkust. 12 miljoen euro mag verdeeld worden over initiatieven met koppelkansen. Zaak is om de verschillende sectoren zoals landbouw, natuur en recreatie bij elkaar te krijgen. Nooit eerder in de afgelopen jaren is zo’n ambitieus plan zo dicht bij realisatie geweest. Verschillende politieke kopstukken hebben zich ondertussen positief uitgesproken over het initiatief.



De focus hebben op koppelkansen betekent niets anders dan dat er natuurlijke initiatieven tot uitvoering gebracht mogen worden,maar alleen wanneer dit doelen van andere sectoren (bijvoorbeeld recreatie of landbouw) versterkt. Daarbij mag er dan ook ‘koppelfinanciering’ bijgevoegd worden om het gehele initiatief betaald te krijgen. Op deze manier kan Fryslân in de breedste zin van het woord profiteren van het geïnvesteerde geld. In de afgelopen tijd is reeds gebleken dat geen enkel ander initiatief zo veel koppelkansen bied dan de Gaasterwaarden, verschillende rapporten van externe experts hebben dit ondertussen onderschreven.



De 12 miljoen van de rijksoverheid biedt hiermee een prachtige uitdaging voor initiatiefnemers van het project en Provincie Fryslân om het project nu werkelijk inhoud te geven.





De Gaasterwaarden is een innovatief initiatief van bewoners uit voormalig Gaasterland, die met hart en ziel verbonden zijn met deze streek. De vraag die bij de ontwikkeling van dit idee centraal stond: Hoe kunnen we dit gebied natuurlijk en in zijn geheel laten floreren?De gehele flora en fauna, van honingbij tot steenuil en van kropaar tot kranswier. En wat is dan de kracht van dit initiatief? Dat zijn de unieke koppelkansen van natuur met recreatie, landbouw en leefbaarheid. Het gebied grenst aan de Hege Gerzen, een toeristisch begrip in de regio. De Hege Gerzen vindt als strand ieder jaar weer een geduchte tegenstander in het IJsselmeer: elk jaar verdwijnt een deel van het strand door de stroming het IJsselmeer in. Door de Gaaasterwaarden zou de Hege Gerzen meer in een luwe hoek komen te liggen, waardoor het strandzand beter op zijn plek blijft.

Voor de landbouw liggen er kansen in de Gaasterwaarden. Gaasterland is een echte agrarische omgeving in transitie. De bedrijven zijn de afgelopen decennia ontwikkeld met een belangrijke invloed op werkgelegenheid en leefbaarheid voor jonge gezinnen. De sector moet vooruit, moet kunnen groeien juist de boeren in deze regio staan er al sinds jaar en dag voor open om de natuur op te nemen in hun bedrijfsvoering. Door bijvoorbeeld begrazing van de kuststreek zal de biodiversiteit nog verder toenemen. Ook door gewassen deels te laten staan als voedselbron voor vogels en insecten en als schuilplek voor groter wild, kan de landbouw de natuur versterken en andersom.

Niet alleen is Gaasterland een boerenstreek, maar staat het in menig top 5 van populaire vakantiebestemmingen bij toeristen. De IJsselmeerkust kan door de ontwikkeling van de Gaasterwaarden nóg aantrekkelijker worden gemaakt dan zij al is.

Het project is hiermee vol kansen om landbouw, recreatie en natuur te koppelen in een streek die bekend staat om juist deze drie pijlers onder de locale economie. Juist dit heeft momenteel de focus van de provincie met betrekking tot koppelkansen.

15 maart is het keuzemoment. De Gaasterwaarden is een van de 15 projecten, maar volgens onafhankelijke experts de enige die sterk uitblinkt in het benutten van koppelkansen. In het verleden heeft de provincie vaak enkelzijdig gekozen voor natuurdoelen, mede door de actieve lobby. Omdat externe experts nu ook aandringen op een breder gedragen besteding van de middelen zijn de verwachtingen hoog gespannen.

Initiatiefgroep Gaasterwaarden (bestaande uit: Albert Bekedam, Dominicus Ketelaar, Pieter Deinum en Lucas Westra)

Actief sinds 2015

Locatie: Hoitebuursterbuitenpolder tussen Oudemirdum en Nijemirdum