Veilige koortsvrije kantoren, winkels, sportscholen en horeca in een halve seconde

Via contactloze sensoren kan binnen een halve seconde de lichaamstemperatuur bepaald worden. Drie jonge Nederlandse ondernemers, gespecialiseerd in lichttherapieproducten, ontwikkelden de GateDoc. Een autonoom werkend apparaat dat helpt coronamaatregelen beter te handhaven. “In een fractie van een seconde weet je of het verantwoord is om een pand te betreden”, vertelt medeoprichter Dennis Giezeman (27), “we creëren zo koortsvrije zones.” Nog voor de daadwerkelijke lancering is er al wereldwijde interesse.



“In ons kantoor in Shenzhen (China) werden we als een van de eersten geconfronteerd met de beschermende maatregelen tegen Covid-19. Steden gingen volledig op slot en temperatuurmetingen bij de ingangen van gebouwen werd de nieuwe norm.” De jonge ondernemers zagen ook de keerzijde van deze aanpak. De controles werden uitgevoerd door beveiligers en leverden infectierisico’s op voor zowel bezoekers als beveiligers. Er ontstonden lange wachtrijen en zeker kleinere ondernemers werden geconfronteerd met hoge kosten. “Ook op ons hoofdkantoor in Nederland worstelden we al snel met de vraag of het verantwoord was om naar het werk te gaan. Of naar de sportschool, supermarkt of restaurant. Zo kwamen we op het idee van de GateDoc, een objectieve en efficiënte procedure om veiligheid en welzijn te vergroten.”



Snelle en accurate meetmethode



GateDoc maakt gebruik van contactloze sensoren om een temperatuurmeting te doen en is nauwkeurig tot op 0,1 graden binnen 0,5 seconden. Bezoekers houden hun voorhoofd kort twee tot tien centimeter voor de GateDoc. De meetmethode (voorhoofd temperatuurmeting) geeft met een groen of rood licht en geluiden aan of iemand een pand of gebied kan betreden. Giezeman: “Aan de GateDoc is bovendien een app gekoppeld. De beheerder of eigenaar van een pand krijgt een melding dat er iemand met verhoging of koorts aan de deur staat.”



De pre-order campagne levert al wereldwijd bestellingen op. In de loop van december is GateDoc leverbaar.



Passie voor oplossen dagelijkse problemen



De drie initiatiefnemers van de GateDoc delen hun passie voor het oplossen van dagelijkse problemen met nieuwe en tegelijkertijd alledaagse technieken. Amsterdammer Alain Dijkstra (35) vertrok op zijn achttiende naar Shenzhen (China) om daar een fabriek op te richten waar lichttherapieproducten voor beauty, gezondheid en medische toepassingen worden gemaakt. Dennis Giezeman (27) begon al tijdens zijn studie een productontwikkelingsbureau. Ook Amit Jaura (24) begon tijdens de studie met ondernemen. Zo lanceerde Jaura de zelfopwarmende lunchtrommel Heatbox.