Samsung patenteert revolutionaire smartphone met oprolbaar display

Al jaren zijn de Samsung Galaxy S-serie smartphones wereldwijd bijzonder populair. Dit jaar viert de Koreaanse fabrikant het 10-jarig bestaan van de S-serie, met de Galaxy S10 modellen. Wat mogen consumenten verwachten van de volgende generatie premium smartphones? Een recent patent toont aan dat Samsung Electronics overweegt om in de toekomst een uitschuifbare smartphone te presenteren, met een oprolbaar scherm.



Smartphonefabrikanten zetten massaal in op het ontwikkelen van mobiele toestellen die draagbaar zijn, maar tevens over een groot schermoppervlak beschikken. Met de komst van het flexibele display worden er geheel nieuwe toepassingsmogelijkheden geboren. Zo zijn dit jaar de eerste opvouwbare smartphones aangekondigd, waaronder de Samsung Galaxy Fold. Er worden echter nog tal van alternatieve mogelijkheden onderzocht om de consument toch te kunnen voorzien van een intelligente telefoon met een groot, draagbaar scherm.



De gepatenteerde Samsung smartphone is een zeer ingenieus mobiel toestel met een prachtig afgerond ‘waterfall’ display. Middels een simpele slide beweging kan de gebruiker het flexibele scherm vergroten, waardoor deze de beschikking krijgt over een ruwweg 25% groter schermoppervlak. De mobiele telefoon is net zo stijlvol en slank vormgegeven als een hedendaags topmodel van Samsung.



Bekijk de volledige publicatie van tech-journalist Ilse Jurrien op de Nederlandse technologie website LetsGoDigital. Ook het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes heeft naar aanleiding van deze publicatie uitgebreid verslag gedaan over dit bijzondere mobiele apparaat.



Publicatie LetsGoDigital: https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-g...



Publicatie Forbes: https://www.forbes.com/sites/ewanspence/2019/09/16...