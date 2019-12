Droom van Sepp (13) uit Malden komt uit: voetballen voor een profclub

De dertienjarige Sepp uit Malden heeft door zijn handicap al heel wat voor zijn kiezen gehad in zijn jonge leven. Alles kost voor hem meer pijn en moeite dan voor andere kinderen; zo veel zelfs dat Sepp op zijn zevende het leven niet meer zag zitten. Maar hij zette door, krabbelde op en voetbalt nu voor zijn favoriete profclub VVV-Venlo in de Bijzondere Eredivisie.



Het verhaal van Sepp, en van de ruim honderd andere jonge spelers in deze nieuwe competitie, is te volgen in de zesdelige tv-serie FC De Helden op donderdagavond rond 22.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 1. Aanstaande donderdag in aflevering 4 vertelt Sepps moeder Francis over de lange weg die Sepp heeft afgelegd. “Met heel veel pijn en moeite, en veel kracht van Sepp, is hij er weer een beetje bovenop gekomen. Steeds een paar stappen vooruit en een paar stappen terug. Voetbal is alles voor hem. Dus hoe mooi is het dan als je een jaar voor een echte profclub mag voetballen.”



De Bijzondere Eredivisie is een nieuwe competitie voor jonge voetballers met een beperking. Het Gehandicapte Kind startte de competitie omdat kinderen met een handicap vaak eenzaam zijn. Dankzij voetbal leren ze andere kinderen kennen, maken ze vrienden. En spelen voor een profclub vergroot hun zelfvertrouwen.



De eerste helft van de competitie zit erop en laat zien wat de impact is op deze jonge talenten en hun omgeving. De kinderen stralen, zijn fanatiek en enthousiast. Trots op het tenue dat ze dragen, blij met de vriendschappen die ze in hun team sluiten en vol zelfvertrouwen op het veld en naar de buitenwereld. Als echte profs staan ze de pers te woord, vertellen ze hun verhaal voor de camera en poseren ze voor de foto.



Deze competitie was niet mogelijk geweest zonder de steun van de deelnemers van de VriendenLoterij, die het mooie project mogelijk maakten. Dorine Manson, Managing Director VriendenLoterij: “Wat een mooie mijlpaal is FC De Helden. In de serie krijgen we te zien hoe de Bijzondere Eredivisie spelen bij een profvoetbalclub toegankelijk maakt voor iedereen. Door de Bijzondere Eredivisie te steunen, hopen wij dat de competitie voor G-voetballers niet alleen een plek krijgt binnen de profclubs van de Eredivisie maar ook bij alle amateurverenigingen in Nederland.”



FC De Helden is elke donderdagavond te zien om 22.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 1. Presentatie: Klaas van Kruistum.