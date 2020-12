Nederlands NICO.LAB breidt uit naar de VS na goedkeuring door de FDA

De Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) heeft StrokeViewer LVO goedgekeurd, de artificial intelligence oplossing voor beroertezorg van het Nederlandse NICO.LAB. StrokeViewer stelt artsen in staat om elke patiënt met een beroerte (CVA) zo snel mogelijk van de juiste behandeling te voorzien. Bij een herseninfarct sterven elke minuut twee miljoen hersencellen af, totdat de bloedstroom is hersteld (Saver, 2006). Eerder starten van de behandeling kan het verschil maken tussen herstel of levenslange invaliditeit.



StrokeViewer is een goed beveiligde cloud-based oplossing die artificial intelligence (AI) gebruikt om CT scans te analyseren op beeldkenmerken die wijzen op een beroerte. StrokeViewer waarschuwt automatisch alle betrokken medisch specialisten binnen enkele minuten nadat een patiënt in het ziekenhuis is aangekomen. Zij hebben met StrokeViewer de beschikking over een web-based diagnostic viewer, waarmee ze op hun desktop, tablet of smartphone, in het ziekenhuis maar ook thuis, de CT-beelden en de StrokeViewer analyse kunnen beoordelen. Hiermee wordt het mogelijk om sneller en accurater diagnoses te stellen en meer patiënten de juiste behandeling, zoals Endovascular Thrombectomy (EVT), te geven. Dit leidt tot een betere uitkomst voor de patiënt, met name verminderde invaliditeit op korte termijn.



“Medisch specialisten in de beroertezorg staan onder enorme druk om dag en nacht snel de juiste beslissingen te nemen en dat valt niet mee. Complexe beoordeling van CT scans en noodzakelijke afstemming tussen ziekenhuizen onderling maken het effectief behandelen van slachtoffers van een beroerte er niet eenvoudiger op.”, aldus Merel Boers, CEO en mede-oprichter van NICO.LAB. “StrokeViewer biedt hier een complete oplossing voor en wordt al succesvol ingezet in een groot aantal ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast zijn we in Australië actief. Met deze FDA goedkeuring kunnen we nu ook Amerikaanse artsen laten ervaren hoe impactvol de combinatie van menselijke en kunstmatige intelligentie voor het verbeteren van de beroertezorg is."



Beroerte is een belangrijke oorzaak van ernstige langdurige invaliditeit. In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 40.000 mensen een beroerte en leven nu 360.000 mensen met de gevolgen daarvan (Hartstichting, 2020). Het aantal beroertes en de daarmee samenhangende kosten zal als gevolg van een vergrijzende bevolking aanzienlijk toenemen. NICO.LAB wil met StrokeViewer een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de aan beroertezorg gerelateerde kosten en het verbeteren van de kwaliteit van leven van beroertepatiënten door een snellere en betere behandeling.



