Liever een week geen seks dan dag geen water [RECHTENVRIJE VIDEO]

Voor de Nederlander is alleen liefde meer waard dan water



GROHE voert onafhankelijk onderzoek uit naar de waarde van water



Zoetermeer, 28 juni 2018 - Nederlanders houden van water. Onder de douche en bij het drinken van een glas koud water genieten we er het meest van. Onderzoek door marktonderzoekbureau Kien*, in opdracht van GROHE, specialist op het gebied van wateroplossingen en -innovaties naar de waarde van water toont deze en meer opmerkelijke feiten en weetjes. Zo blijkt dat onze liefde voor water zo groot is dat we liever een week geen TV kijken of social media gebruiken dan een week niet douchen (76%). Ook laten we eerder onze kop koffie of thee staan dan dat we geen water drinken (65%). Een week zonder seks verkiezen we boven één dag geen water kunnen drinken (59%), hoewel dit laatste opvallend genoeg alleen geldt voor vrouwen. Kijkend naar de waarde van water is het alleen de liefde die de waarde van water overstijgt.



Watervoorjou.nl



GROHE gaf opdracht het onafhankelijke en representatieve onderzoek onder ruim 1000 respondenten uit te voeren in het kader van hun nieuwe campagne ‘Wat betekent water voor jou?’. Hiermee willen ze iedereen inspireren en motiveren zich bewust te worden van de waarde van water. Via een campagnevideo, het platform watervoorjou.nl, een abricampagne en een social mediacampagne roept GROHE het publiek op te delen wat voor hen de waarde van water is. Olympisch zeilkampioene Marit Bouwmeester, ambassadrice van de campagne en surfkampioen Kaspar Hamminga roepen daarnaast op hun sociale kanalen volgers op hun waarde van water te delen.



Rogier van Dis, Algemeen Directeur van GROHE: ”Wij zijn al jaren geïnspireerd door water. Daarom ondersteunen wij hét waterevenement van de wereld en presenteren hier onze nieuwe campagne. Water speelt een grote rol in ons leven. We gebruiken en genieten er elke dag van zonder er echt bij stil te staan. Met ‘Wat betekent water voor jou?’ willen wij hier op een positieve manier aandacht voor vragen.”



Niets lekkerder dan koud glas water



‘De beste dorstlesser’ (87%) en ‘reinigend’ (71%) zijn de meest genoemde positieve associaties bij water. In geval van dorst is er dan ook niets lekkerder dan een koud glas water, aldus de ondervraagden (80%). ‘Ontspanning’ wordt eveneens positief geassocieerd met water (41%). Minder positieve associaties zijn de verwoestende werking, bijvoorbeeld bij overstromingen en tsunami’s (70%) en de stijgende zeespiegel (42%). Daarnaast hebben de respondenten ook niets op met de geur van natte hond; jongeren onder de dertig zijn daar zelfs aanmerkelijk gevoeliger voor (45% vs. 33%) dan de oudere ondervraagden.



Genieten van water: samen onder de douche



Voor tweederde van de Nederlanders staat thuis onder de douche of in bad bovenaan in de top drie van genietmomenten met water. Het drinken van een glas koud water (57%) en aan het water zitten (43%) volgen op de tweede en derde plek. Een opwindend aspect van douche of bad is als je er sámen van geniet; dat laat de harten sneller kloppen bij 42% van de respondenten. Datzelfde effect heeft een ruige zee tijdens een strandwandeling bij windkracht tien op 37% van de ondervraagden. Interessant gegeven: voor mensen met jonge kinderen is spelen van kinderen in en om het water het belangrijkste genietmoment met water (70%).



Liever water dan…



Acht op de tien Nederlanders zien water als hun eerste levensbehoefte, al geldt dit opvallend genoeg voor jongeren onder de 30 in mindere mate (75% vs. 85%). Gevraagd naar voorkeuren in vergelijking met water zijn er opmerkelijke uitkomsten. De grote meerderheid (66%) verkiest een vakantie aan zee boven een stedentrip. Nederlanders geven de voorkeur aan zwemmen (83%) boven schaatsen, maar zouden ze voor de keuze staan nooit meer te kunnen sporten of spelen in of op het water, versus het gemak van schoon water uit de kraan, dan kiest twee derde (66%) voor het laatste.



Alleen liefde meer waard dan water



De waarde van water komt het beste tot uiting in het belang van schoon (drink)water. Dat besef is het grootst wanneer men in het buitenland het water uit de kraan niet kan drinken (61%) en als er thuis tijdelijk even geen water uit de kraan komt (49%). 63% vindt dat iedereen toegang zou moeten hebben tot schoon drinkwater. Alleen liefde is volgens de respondenten meer waard dan water (45% vindt dat meer waard dan water), blijkt verrassend uit het onderzoek. Rijkdom, een leuke baan, lekker eten, een vakantie of benzine, geen van allen is volgens de Nederlander meer waard dan water.



Waterbesparing door innovaties



Aangezien innovaties ons kunnen helpen bewuster om te gaan met water, is tijdens het onderzoek ook gevraagd naar innovatiebehoefte van ondervraagden. Waterbesparing is de belangrijkste reden om gebruik te maken van (digitale) innovaties (56%). Andere redenen om innovaties te omarmen zijn kostenbesparing (50%) en de eigen gezondheid (45%). Opvallend is het verschil tussen mensen onder de 40 en 60-plussers, de laatste groep vindt kostenbesparing minder relevant (55% vs. 40%).



Acht op de tien respondenten geeft aan (waarschijnlijk) gebruik te maken van een tool die alarmeert wanneer een leiding lekt. Dat geldt ook voor een tool die stimuleert om meer water te drinken (62%) en een digitale hulp waarmee je snel en makkelijk inzicht in je watergebruik krijgt via smartphone of tablet (55%). Vrouwen lijken wat bewuster met waterbesparing om te gaan; iets meer dan de helft (51%) zal wellicht een tool gebruiken die waarschuwt bij (te) lang douchen, tegenover 40% van de mannen.



Tijdens de finishweek van de Volvo Ocean Race kunnen bezoekers kennis maken met de nieuwste innovaties in de GROHE truck.



* Dit onderzoek is verricht door Panelwizard onder 1065 Nederlanders van 16 jaar en ouder.



