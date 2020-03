OSB roept overheidsinstanties op om de lopende contractverplichtingen

OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) roept overheidsinstanties op om hun contractverplichtingen na te komen. Bij OSB komen veelvuldig geluiden binnen van schoonmaakondernemers dat opdrachtgevers uit de overheidssector hun afspraken niet nakomen en zich door het coronavirus beroepen op overmacht. ‘Overheidsorganisaties sluiten hun panden, omdat personeel thuiswerkt. Vervolgens komen ze hun contracten over het schoonhouden van hun panden niet meer na of willen ze eenzijdig opzeggen. Practice what you preach; de overheid komt aan de ene kant met noodmaatregelen voor ondernemers zoals de NOW, maar laat hen aan de andere kant op deze manier in de kou staan’, aldus OSB-voorzitter Piet Adema.



Naast dat Adema de overheid oproept het goede voorbeeld te geven, roept hij schoonmaakondernemers en overheidsinstanties op om samen tot eventuele oplossingen te komen. Deze zijn er volgens hem namelijk wel degelijk: ‘Schoonmaakwerk blijft altijd. Ook wanneer er minder en geen werknemers aanwezig zijn. Ook kan de voorjaarsschoonmaak bijvoorbeeld worden vervroegd, waardoor werknemers aan de slag kunnen blijven. Hiernaast kunnen er afspraken worden gemaakt over manieren van factureren. Met lijnrecht tegenover elkaar staan en steggelen over geld, schiet niemand wat op in deze moeilijke tijd.’ Tenslotte stelt Adema dat het ook volstrekt ongewenst is dat door het niet nakomen van de contractverplichtingen de overheid zelf, ondernemers een extra beroep moeten gaan doen op diezelfde overheid via de steunmaatregelen zoals de NOW: ‘Dat is onnodig rondpompen van geld waar niemand bij is gebaat’.



Advies



Alle ondernemers uit de schoonmaakbranche kunnen uiteraard bij het Landelijk Coördinatiepunt Corona voor de Schoonmaak terecht met vragen en voor advies. Het Landelijk Coördinatiepunt is bereikbaar via telefoonnummer 0800 22 6 54 56 kan elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur gebeld worden met vragen. Ook kunnen tussen 9.00 en 20.00 uur vragen per WhatsApp gesteld worden op nummer 06 82 72 21 06.