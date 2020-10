'Goede zaak dat informatie over de fundering van een woning beschikbaar is'

Dit is een expertquote van Theo Lieberom van NVM, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Nederlandse woningen krijgen een funderingslabel | NOS



Wij vinden het een goede zaak dat de informatie beschikbaar is. De branche vindt dit een belangrijk onderwerp en de branche heeft het initiatief genomen om het nieuwe product van de Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), Fundermaps in het nieuwe taxatiemodel van 2021 op te nemen. Dit is dus geen verplichting vanuit de overheid of Europa. Als branche is afgesproken dat het funderingsrisicorapport van Fundermaps wordt opgevraagd en als bijlage bij het taxatierapport wordt gevoegd. Dit gaat verder dan het vermelden van een labelletter.



Theo Lieberom is bestuurslid bij NVM, waar hij verantwoordelijk is voor de portefeuille taxeren.