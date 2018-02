KBO-PCOB roept ouderen op tot '40 dagen geen druppel’

Problematisch alcoholgebruik onder senioren is een veel voorkomend verschijnsel. Voor veel senioren is drinken een ingeburgerde, dagelijkse gewoonte. Liefst vier van de tien senioren drinkt naar eigen zeggen te veel alcohol, zo blijkt uit onderzoek van KBO-PCOB. Om de bewustwording rond de gevolgen van alcohol te vergroten, roept de grootste seniorenorganisatie van Nederland op om vanaf woensdag 14 februari 40 dagen geen druppel te drinken.



Senioren die mee willen doen met deze uitdaging kunnen bij KBO-PCOB een gratis zilverkleurig speldje aanvragen in de vorm van een druppel. Het dragen van dit zichtbare teken opent het gesprek en maakt het alcoholvrije initiatief herkenbaar voor de omgeving.



Staatssecretaris Blokhuis ontvangt het eerste speldje



De ’40 dagen geen druppel’ actie van KBO-PCOB krijgt de steun van het ministerie VWS. Op maandag 12 februari ontvangt staatssecretaris Blokhuis om 17.30 uur het eerste speldje ’40 dagen geen druppel’ uit handen van Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. De overhandiging vindt plaats op het kantoor van KBO-PCOB aan de Europalaan 40 te Utrecht. De actie wordt gesteund door meerdere bekende Nederlanders, zoals tv-persoonlijkheden Hella van der Wijst en Leo Fijen, priester Antoine Bodar, politicus Henk Krol en voormalig politiek verslaggeefster Wouke van Scherrenburg.



De ’40 dagen geen druppel’ actie loopt van 14 februari, Aswoensdag, tot en met zaterdag 31 maart 2018. Deze periode wordt ook wel de vastentijd of veertigdagentijd genoemd. De periode beslaat 46 dagen, omdat er zes zondagen in deze periode vallen. Zoals gebruikelijk wordt er in de vastentijd niet gevast op zondag, dan mag er wel een glaasje gedronken worden.



Senioren die mee willen doen kunnen zich aanmelden via www.40dagengeendruppel.nl



Het eeuwige weekend



De huidige generatie babyboomers is opgegroeid in een maatschappij waarin drankgebruik volledig geaccepteerd was. Zij drinken bij meer gelegenheden en steeds vaker door de week. Met name voor veel gepensioneerden is het zogenaamde eeuwige weekend aangebroken. Wanneer verandert ‘gezellig drinken’ in problematisch? Weten senioren voldoende over de effecten van alcohol?



Directeur Manon Vanderkaa: “Juist in het drinken uit gewoonte schuilt gevaar, want hoe weet je of je nog zonder kunt? De beste manier om de impact van alcohol te ervaren is een periode geen alcohol te gebruiken. Daarom dagen wij senioren uit om 40 dagen geen alcohol te drinken. Want alleen dan ga je het verschil merken en dat verschil is groot. Mensen voelen zich fitter, slapen beter en vallen af.”



Preventiebeleid



Ook het nieuwe kabinet bindt de strijd aan met problematisch alcoholgebruik. Het kabinet gaat alcohol toevoegen aan het Nationaal Preventieakkoord dat binnenkort gesloten wordt met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten, bedrijven en sportverenigingen. Ook seniorenorganisatie KBO-PCOB wordt bij dit Preventieakkoord betrokken.