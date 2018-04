InHolland en de Voedselbank tegen voedselverspilling

Hogeschool InHolland Rotterdam start dinsdag 17 april met een grote inzameling voor de Voedselbank Rotterdam onder al haar leerlingen en medewerkers. In het gehele pand van InHolland worden bakken verspreid van de Voedselbank ten behoeve van deze inzameling.



Alleen al in Nederland gooien producenten, verwerkers, horeca en supermarkten jaarlijks voor 2,5 miljard euro aan voedsel weg. Maar ook de consument doet net zo hard mee aan voedselverspilling, zo'n vijftig kilo per jaar per persoon. Te veel ingekocht, te lang bewaard, te veel gekookt of gewoon niet lekker.



Quote InHolland “Onze instelling heeft verbinding met de samenleving hoog in het vaandel staan. We leiden onze studenten niet alleen op tot professionals. Tijdens hun studie stimuleren wij hen, o.a. via onze kenniswerkplaats plint010, om ook op creatieve wijze een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van een wereldstad als Rotterdam. De samenwerking met de Voedselbank is leerzaam en een mooie manier om ons in te zetten voor de medemens”.



De vraag aan alle leerlingen en medewerkers van InHolland is om in de keukenkastjes te kijken welke lang houdbare producten er nog staan en deze te doneren.



Gemeente Rotterdam zal, na InHolland, de derde actie organiseren om daarna uit te breiden naar andere ondernemingen en organisaties. De ambitie is om de actie jaarlijks bij deze instanties te organiseren, zodat de Voedselbank zelfredzaam kan zijn van deze structurele donaties.



Over De Voedselbank



De Voedselbank voert strijdt tegen armoede. Armoede in Nederland bestaat. Ruim een miljoen mensen leeft onder de armoede grens. Een dagelijkse warme maaltijd is niet vanzelfsprekend.



Voedselbank Rotterdam maakt wekelijks ruim 2300 pakketten en levert voor nog eens 5000 pakketten bulk aan. Zij is hiervoor volledig afhankelijk van giften en donaties van particulieren, bedrijven en organisaties.



Quote de Voedselbank Rotterdam – “We zijn enorm blij met deze samenwerking met InHolland en hopen op heel veel volle kratten van de leerlingen en medewerkers voor onze cliënten!”



InHolland



Locatie: Posthumalaan 90, 3072 AG, Rotterdam.



Website:www.inholland.nl/locaties/studeren-in-rotterdam/



Facebook: www.facebook.com/hogeschool.Inholland.Rotterdam/



Instagram: www.instagram.com/inhrotterdam/



Voedselbank



Locatie : Keileweg 65a, 3029 BR Rotterdam



Website: www.voedselbank.nl



Facebook: www.facebook.com/VBRdam



Instagram: : www.instagram.com/voedselbankrotterdam



LinkedIn: www.linkedin.com/in/voeselbank-rotterdam-693b2a108/