Nederland Bedankt bundelt hartverwarmende verhalen Corona-tijd in boek

Iedereen in Nederland kan een uitblinker met een bijzonder verhaal nomineren en daardoor met een luxe hotelovernachting verrassen



Het corona-virus maakte de afgelopen maanden heel wat los in Nederland. Maar, deze periode brengt niet alleen verdriet met zich mee - het brengt ook veel mooie verhalen: bijzondere initiatieven, keihard werkende zorgmedewerkers en iedereen die voor elkaar klaarstaat. ‘En juist dìe verhalen mogen we niet vergeten,’ vonden Danja Overgaag (25) en Julien Paul Jukema (25). Samen met een collectief van 34 andere vrijwilligers besloten zij luxe overnachtingen weg te geven aan verschillende helden in de corona-periode en hun bijzondere verhalen in een boek te bundelen. ‘Zodat we later naar dit belangrijke punt in onze geschiedenis ook met een positief en trots gevoel kunnen terugkijken. Ja het was moeilijk, maar we stonden wél voor elkaar klaar.’ Nominaties voor het bijzondere boek kunnen nog steeds door iedereen worden gedaan.



AMSTERDAM - Het collectief Nederland Bedankt, bestaande uit vrijwillige fotografen, journalisten, redacteuren, schrijvers, dichters, grafisch vormgevers, editors en andere young professionals, slaat de handen ineen voor het vastleggen van bijzondere verhalen tijdens de Covid-19 periode. Samen trekken ze het land door om verschillende uitblinkers te fotograferen en te interviewen. ‘Er zijn teveel mooie daden verricht door mensen in de afgelopen periode. Het zou ontzettend zonde zijn als dit niet goed wordt gedocumenteerd,’ aldus Danja Overgaag.



Wekelijks worden er drie mensen in het zonnetje gezet door middel van nominaties die door hun omgeving zijn ingezonden. De verhalen worden niet alleen vastgelegd voor het Nederland Bedankt boek, ook krijgen deze uitblinkers een overnachting cadeau van luxehotels als Sofitel Legend The Grand, De L ’Europe Amsterdam, De Librije, Het Kruisherenhotel, Het Andaz Hotel, The Hyatt Regency en het Sheraton. Iedereen kan worden genomineerd: mensen uit de zorg, maar ook de bezorgde buurtbewoner die kookte voor de straatbewoners, of de initiatiefnemer die ervoor zorgde dat duizenden eenzame ouderen kaartjes ontvingen.



Het uiteindelijke boek zal bestaan uit 48 ontroerende, bijzondere en inspirerende verhalen. Julien Paul Jukema: ‘Het moet een sprekend voorbeeld worden van de positiviteit in ons land. Stel je een prachtig boek voor met foto’s en bijzondere verhalen, waarmee je ook met een gevoel van trots kan terugdenken aan deze periode.’ Nederland Bedankt wordt compleet vrijwillig gedraaid waarbij de volledige opbrengst van dit boek gedoneerd wordt aan stichting ZWiC, het steunfonds voor hulpverleners geraakt door Covid-19.



Nominaties voor het bijzondere project kunnen nog steeds worden gedaan. Wie zet jij in het zonnetje door middel van een luxe hotelovernachting of heerlijk etentje? Nomineer jouw held via nominaties@nlbedankt.nl. Wil je op een andere manier bijdragen? Mail dan naar contact@nlbedankt.nl