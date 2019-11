KLM schikt in rechtszaak compensatie passagiers na brandstofstoring

Claimbureau Aviclaim startte naar aanleiding van de brandstofstoring op Schiphol een rechtszaak tegen KLM om compensatie voor de gedupeerde passagiers af te dwingen. KLM schikt de rechtszaak en voorkomt zo een rechterlijke uitspraak.



Afgelopen zomer werden tienduizenden passagiers getroffen door de storing op Schiphol van 24 juli 2019. Hierdoor kwamen vele reizigers meer dan een dag later aan op hun vakantiebestemming. Alleen claimorganisatie Aviclaim was bereid de passagiers bij te staan in hun claim richting de luchtvaartmaatschappijen.



De belangenbehartiger startte voor drie passagiers een proefproces. KLM heeft nu aangegeven de zaak te willen schikken en de passagiers te compenseren met € 600,- per persoon. ‘’Het doel van het proefproces was om te achterhalen of de rechtbank het met ons eens is. Met de schikking hebben we geen rechterlijke uitspraak verkregen maar dat de luchtvaartmaatschappij zo snel de zaak wil afdoen zegt voldoende’’, aldus Remco Kuilman oprichter van Aviclaim.



In luchtvaartzaken wordt elk geval afzonderlijk afgewogen. Het betekent niet dat iedereen nu direct compensatie uitgekeerd krijgt. ‘Wij zullen de druk opvoeren en meer rechtszaken starten voor de meer dan 1500 passagiers die zich bij ons hebben gemeld.’ Passagiers kunnen zich nog steeds aanmelden op de website aangezien claims pas twee jaar naar de vluchtdatum vervallen.