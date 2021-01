Ontdek CASABASE - Shop de lekkerste Italiaanse delicatessen online

Word je blij van lekker eten en wil je jezelf, wanneer de smaak precies goed is, in het land van herkomst wanen, kom dan naar CASABASE. De lekkerste en puurste smaken van het land van origine, Italië, strelen je tong. Italiaanse delicatessen vinden de weg naar je hart voordat ze de maag bereiken. Echte Italiaanse smaken ontdek je via de digitale weg bij CASABASE. Bezoek de website, verlekker je aan het enorme aanbod, shop en binnen twee werkdagen worden de producten, gekoeld, bij jou thuisbezorgd in Nederland en België.



Authentieke smaken



Lekker eten maakt gelukkig. De authentieke smaken van ambachtelijk bereide producten toveren een glimlach op het gezicht wanneer je door de week iets lekkers toevoegt aan de maaltijd, wat extra's doet in het weekend of jezelf helemaal geeft voor een etentje met familie of vrienden. Eerlijke producten worden door CASABASE rechtstreeks bij de leveranciers in Italië geselecteerd en aangekocht. De passie voor lekker eten en het plezier dat je daarvan krijgt was in 2015 voor de Italiaanse oprichters Francesco en Angelica de drijfveer om Italiaanse delicatessen met meer mensen te willen delen. Hun vriend, Maarten, gegrepen door dezelfde passie, vertegenwoordigt hun levensvisie sinds 2020 in Nederland en België. Een dieet is, volgens de oprichters, misdadig voor het plezier in het leven dat, mede gevoed door heerlijke Italiaanse delicatessen, schoonheid en ontspanning moet kennen. Casabase, het geluk van eten en drinken.



Zonder toevoegingen



In de webshop met zaligmakende Italiaanse delicatessen vind je geen woorden als mager, halfvol, eiwitrijk of zonder toegevoegde suikers. De leveranciers van CASABASE werken stuk voor stuk volgens oude ambachtelijke principes en hebben geen behoefte aan toevoegingen of andere aanpassingen. Met hun handen maken ze producten vol liefde, ervaring en overtuiging. De smaak van hun Italiaanse delicatessen is onovertroffen en royaal en rijk. De pasta, gemaakt van speciaal geselecteerd tarwe, komt uit Puglia, de acete Balsamico wordt geleverd door Il Borgo del Balsamico, een prijswinnend huis waar prachtige balsamico's samengesteld worden. Je vindt er producten met truffel, olijfolie's, zoetigheden, risotto en rijst, tapenade's en sauzen en zelfs frisdranken vervaardigd uit pure sappen, gemengd met water van de vulkaan de Etna en gezoet met rietsuiker. Italiaanse kazen, vleeswaren en kruiden ontbreken niet en als je de liefde voor Italië door wilt geven zijn er cadeaupakketten met Italiaanse delicatessen.



En ook recepten



CASABASE geeft je niet alleen de producten. Je kunt ook de recepten om de Italiaanse delicatessen nog beter tot hun recht te laten komen in de webshop vinden. Het originele verhaal bij die recepten versterkt de smaak; je proeft de plek waar het eten vandaan komt en voelt de zon, de warmte en ruikt de geur, ook als je de vegetarische variant kookt. Er wordt zelfs een serieuze cursus pasta koken aangeboden. De basis moet goed zijn is de gedachte en die basis komt van jouw aandacht en liefde voor de Italiaanse delicatessen. Daarmee tover je een eigen heel stukje geluk uit Italië op jouw keukentafel.



CASABASE is altijd op zoek naar nieuwe stukjes geluk, nieuwe smaaksensaties en ambachtelijke leveranciers die dat plezier willen leveren. Het directe contact met de producenten garandeert de goede kwaliteit en versheid van de producten ondanks de vele kilometers die er tussen Italië en jou in zitten. Neem direct een kijkje en shop nu ook jouw favoriete Italiaanse delicatessen gemakkelijk online.