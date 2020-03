Nieuwe award tegen digitale uitsluiting door bedrijven

-800.000 Nederlanders consequent buitengesloten door webwinkels



Amsterdam, 5 maart 2019 – Vandaag is de Web Accessibility Award - een publieksprijs voor de meest toegankelijke webshop van Nederland - gelanceerd. Vrijwel alle webshops zijn anno nu erg slecht toegankelijk voor mensen met een functiebeperking, ook grote spelers als Zalando en Coolblue. Uit eerder onderzoek van Stichting Accessibility blijkt dat webshops in ons land veel drempels opwerpen voor mensen die bijvoorbeeld blind of doof zijn. Hierdoor sluiten zij 800.000 Nederlanders buiten van de digitale maatschappij. De award is een initiatief van de Nationale Denktank, en heeft als doel om bedrijven te stimuleren hun online winkels open te stellen voor alle Nederlanders.



Uitsluiting door vele drempels



Ruim 800.000 Nederlanders zijn niet in staat een scherm of muis te gebruiken door een visuele, auditieve of motorische beperking. Diverse onderzoeken van Stichting Accessibility Nederlands laten zien dat Nederlandse webshops slecht toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking. In de onderzoeken - die in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens zijn uitgevoerd - werden gemiddeld dertien soorten drempels gevonden waar bezoekers van webshop tegenaan kunnen lopen. Zo zijn veel webwinkels slecht gestructureerd, bijvoorbeeld door verkeerd gebruik van kopjes, waardoor mensen met een beperking deze zelfs niet goed kunnen gebruiken met speciale software die voorleest wat er op je scherm gebeurt. Een ander voorbeeld is dat uitklap-items in webshops vaak niet met het toetsenbord, maar alleen met de muis te bedienen zijn. Terwijl het voor blinde mensen nagenoeg onmogelijk is om een website met een muis te bedienen. Meer dan de helft van deze drempels zijn eenvoudig op te lossen zonder dat het ontwerp van de website hoeft te veranderen.



“Liever met het OV naar de winkel dan thuis naar een webshop”



Initiatiefnemers Lotfy Hassan en Ottalie Westerink, beiden deelnemers aan de Nationale DenkTank 2019, hopen met de verkiezing meer urgentie te creëren bij bedrijven en ze aan te zetten tot verandering. Lotfy Hassan: “Webshops als Bol.com, Coolblue, Zalando kunnen met een paar simpele aanpassingen toegankelijker worden gemaakt, maar er is een gebrek aan kennis. Daarnaast merken wij dat dit onderwerp nog niet leeft bij webdevelopers. Daar willen we verandering in brengen.”



Ottalie Westerink: "Toen wij bij de Nationale DenkTank onderzoek deden, spraken we een student die op latere leeftijd blind is geworden. Hij vertelde ons dat hij als blinde liever met het openbaar vervoer de tocht naar het drukke winkelcentrum van Utrecht maakt dan online een aankoop te doen. Dit was voor mij het moment dat ik me realiseerde dat er echt iets moet veranderen”.



Web Accessibility Award: meer urgentie en bewustwording



De Web Accessibility Award wordt een jaarlijkse publieksprijs voor de meest toegankelijke webshop in Nederland. Vanaf vandaag kunnen mensen met een beperking op Webaccessibilityaward.nl stemmen op de webshop die zij het meest toegankelijk vinden. Na deze stemronde worden de webshops met de meeste stemmen beoordeeld door een vakjury. De prijs wordt uitgereikt op 27 mei tijdens E-Commerce Live!, waar ruim 1700 professionals van alle Nederlandse online retail bedrijven bij elkaar komen.



4. Interviews met ervaringsdeskundigen, eigen onderzoek Nationale DenkTank 2019.