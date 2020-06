Coronacrisis leidt tot schrikbarende toename van geweld tegen vrouwen

Als gevolg van de wereldwijde lockdowns en coronamaatregelen is geweld tegen vrouwen schrikbarend toegenomen, zo stelt vrouwenrechtenorganisatie ActionAid in het vandaag verschenen rapport “Surviving Covid-19: A Women-Led Response”. ActionAid liet dit onderzoek uitvoeren in aanloop naar de Wereld Humanitaire Top van de VN die op 25 juni van start gaat. Het onderzoek richt zich op de eerstelijnsopvang en slachtofferhulp voor vrouwen die te maken krijgen met geweld. Conclusie: deze hulp en opvang moeten per direct als essentieel worden aangemerkt!



Op dit moment staan de diensten die zich bezighouden met gender-gerelateerd geweld onder druk door de coronamaatregelen en een groot te kort aan financiën. Uit het ActionAid-rapport blijkt onder meer dat het aantal meldingen van seksueel en huiselijk geweld in bijvoorbeeld Bangladesh tijdens de coronacrisis met 983% is toegenomen in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. In Nigeria heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen na de sterke toename van gender-gerelateerd geweld. Een van ActionAid’s opvangcentra voor vrouwen noteerde een toename van 700% van geweld tegen vrouwen sinds de lockdown. In Italië laat een review van meer dan 228 opvangcentra zien dat het aantal vrouwen dat om hulp vroeg via de anti-geweld noodhulplijn van de regering met 59% is toegenomen.



“Een stijging van geweld komt helaas vaak voor tijdens humanitaire rampen”, zegt Jannelieke Aalstein, directeur van ActionAid Nederland, “maar deze cijfers zijn ongehoord.” “COVID-19 is naast een gezondheids- en economische crisis ook echt een geweldscrisis, die tot forse toename van vrouwenmoord, verkrachting en andere vormen van geweld tegen vrouwen leidt”, aldus Aalstein. “Ons onderzoek laat zien dat dit een wereldwijd fenomeen is. Wij roepen regeringen, donoren en de VN op om in actie te komen en vrouwen te beschermen.”



De beperkte beschikbare middelen maken het moeilijk om geweld aan te pakken. Tijdens de eerste Wereld Humanitaire Top in 2016, werd toegezegd dat 25% van de noodhulpfondsen direct naar lokale organisaties zou gaan, zoals opvangcentra voor vrouwen. Maar van die toezegging is weinig terecht gekomen. Het budget van het VN-noodhulpplan voor COVID-19 komt niet in de buurt: slechts 0,1% van het budget gaat naar lokale organisaties. Op deze manier blijft gender-gerelateerd geweld een ondergefinancierd onderdeel van het Noodhulpplan voor COVID-19 van de VN. ActionAid pleit dan ook voor meer financiering voor diensten die vrouwen beschermen en voor lokale organisaties die aan de frontlinie van de COVID-19 pandemie werken.