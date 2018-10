Uitbreiding Ship Spares Logistics Rotterdam

Ship Spares Logistics heeft de UCFS terminal aan de 1e Eemhaven in Rotterdam overgenomen. De locatie is gemoderniseerd en voorzien van geavanceerde technologie op het gebied van toegangscontrole en beveiliging.



Door de overname verdubbelt de capaciteit van het bedrijf in Rotterdam naar 50.000 m2 .



Leo Faasse, operationeel directeur van SSL: “We constateren een groeiende behoefte aan logistieke dienstverlening met de focus op kwaliteit en persoonlijk contact gecombineerd met ruime opslagfaciliteiten. De steiger op de nieuwe terminal wordt extra versterkt zodat we voortaan ook de grotere projecten van onze klanten veilig en professioneel kunnen uitvoeren.“



Over Ship Spares Logistics

SSL verleent met een gespecialiseerd team van 65 medewerkers logistieke diensten aan de maritieme sector en projectexpediteurs.



Het bedrijf beschikt over opslag- en distributiefaciliteiten in het Rotterdamse en Amsterdamse havengebied en heeft de beschikking over vier kraanschepen en een modern wagenpark. In joint venture met Share en Vabix beschikt zij over een netwerk van luchtvrachtkantoren.



SSL is een zelfstandig opererend onderdeel van de Rotterdamse Burando groep. De groep richt zich met ruim 230 medewerkers op hoogwaardige haven gerelateerde dienstverlening en heeft de laatste jaren via haar werkmaatschappijen de Plastic Soup Terrine vanwege de bijzondere inzet voor de strijd tegen de plastic soup, en de FD Gazelle award als snelst groeiende onderneming van Zuid Holland gewonnen.