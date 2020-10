BP Nederland besteedt transport en planning uit aan Nijhof-Wassink

Het transport en de planning van brandstof naar de ruim 350 BP tankstations in Nederland wordt vanaf 1 september 2021 door het Rijssense transportbedrijf Nijhof-Wassink uitgevoerd.



‘Deze nieuwe en fantastische opdracht is een geweldige erkenning voor onze afdeling Brandstofdistributie. De afgelopen anderhalf jaar hebben we met twee van onze brandstofcombinaties meegedraaid in het werk van BP. Ons specialisme in het transport van chemische producten en onze ruime ervaring in brandstofdistributie heeft een positieve invloed gehad op de samenwerking met BP Nederland. De erkenning middels deze opdracht is een groot compliment voor onze mensen bij de planning, de veiligheidsondersteuners en onze visitekaartjes, de chauffeurs’ geeft een trotse Bertil Bouwhuis aan, managing director Chemical Logistics van Nijhof-Wassink.



‘Door niet alleen het transport uit te besteden, maar ook de planning, worden de ritten van en naar de BP tankstations nog efficiënter gepland. Hiermee wordt de CO2 uitstoot verder gereduceerd. Onze sterke focus op veiligheid en duurzaamheid sluit perfect aan op de ambities van BP om op een veilige, respectvolle en duurzame wijze energie te leveren’, aldus Bertil Bouwhuis.