Handelsoorlog: na China is nu Europa aan de beurt

Denk niet dat de handelsoorlog voorbij is nu China en VS een Fase 1-deal hebben gesloten. Na China is nu Europa aan de beurt. Dat stelt Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting bij kredietverzekeraar Euler Hermes Nederland. Volgens hem staan alle seinen op rood. Het handelstekort van de VS met Europa gaat richting de 200 miljard dollar. Het loopt alleen maar verder op. Volgens Geeroms is dat voor Trump onacceptabel. “Hij kan niet anders dan deze onevenwichtigheid aanpakken met tariefverhogingen. In het jaar van de verkiezingen zal hij zijn achterban laten zien dat China geen eenmalig incident is. Overal in de wereld komt hij op voor de Amerikaanse belangen. Nu is Europa aan de beurt.” Geeroms verwijst naar recente uitlatingen van de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer. “Die zei dat de onevenwichtige handelsrelatie met Europa zo niet langer kan blijven bestaan. De handelsoorlog met Europa wordt met dit soort uitlatingen voorgekookt. Trump heeft zich al vaker beklaagd over het grote Amerikaanse handelstekort met Europa. Het enorme overschot op de Duitse lopende rekening is hem een doorn in het oog. Trump wil dat we veel meer auto’s en landbouwproducten gaan importeren. Vooral de Duitse automotive sector heeft hij in het vizier. Dat is pijnlijk want die meldde onlangs nog de laagste productie sinds bijna een kwart eeuw.” EU is dankbaar doelwit Geeroms is het eens met Matthias Matthijs, hoogleraar politieke economie op de Washington-campus van Johns Hopkins University, die zegt dat Europa een nog dankbaarder doelwit is dan China. “Want Trump kan er de NAVO bij betrekken met het verwijt dat Europa te weinig betaalt voor zijn defensie. Trump schetst het beeld dat Europa alles subsidieert en dat de VS het slachtoffer zijn. Het wordt de hoogste tijd dat Europa zijn markt opengooit. Dat soort beweringen gaan er in als zoete koek.” Daarnaast zijn er volgens Geeroms ook andere ergernissen, waardoor de maat nu vol lijkt. Hij noemt de Airbus-subsidies, de ‘Google-taks’ en de Nord Stream 2-gaspijpleiding met Rusland. Al bijna 2 jaar onderhandelen de EU en de VS over het verbeteren van de handelsbetrekkingen. Trump en toenmalig EU-topman Juncker maakten afspraken over een werkprogramma om de wederzijdse handel te stimuleren en handelsbelemmeringen weg te nemen. Geeroms: “Van dit streven is weinig terecht gekomen. Het gaat Trump allemaal veel te langzaam. Nu Juncker plaats heeft gemaakt voor de nieuwe Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen, is een goed moment aangebroken voor een nieuwe krachtmeting. Die twee liggen elkaar niet. Van haar klimaatideeën moet Trump helemaal niks hebben. In mijn ogen staan alle seinen op rood als het gaat om een Amerikaans-Europese handelsoorlog.” Sancties Voor een deel is die handelsoorlog volgens Geeroms al aan de gang. Hij verwijst onder meer naar de toestemming die de Amerikanen kregen van de WTO (Wereldhandelsorgansatie) om voor 7,5 miljard dollar aan strafheffingen op te leggen op Europese goederen. Dit als vergelding voor illegale Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. Het betreft de grootste strafheffing die ooit is goedgekeurd door de WTO.

