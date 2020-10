De firma kaas bezorgt boerenkaas van de lokale boer bij mensen thuis via post tijdens corona

Thuisblijven en thuiswerken is belangrijk in deze tijd. De firma kaas verstuurt echte boerenkaas op abonnementsbasis via de brievenbus. Dat doen zij al sinds 2018.

De firma steunt de lokale boer door een betere prijs voor hun boerenkaas te betalen. De boer staat centraal. Services zoals de firma kaas staan nu extra in de aandacht én zorgen voor een positieve noot in deze uitdagende tijd.

Boerenkaas, direct van de boerderij, vers gesneden, in vacuüm en via de postbode tweewekelijks een stuk boerenkaas geleverd op de mat. Dat is een goed voorbeeld van lokaal en eerlijk.

De firma kaas haalt enkele schakels uit de supply chain. Zo gaan er geen busjes voor het product de straat op. Op dit moment hebben zij 1500 klanten. Het doel is 3000 abonnementen voor het einde van dit jaar.

Het concept spreekt klanten én boeren aan, omdat zij het boerenleven laten zien zoals het is. De trotse boeren vertellen graag over hun werk, het boerenleven en over de firma kaas. De firma kaas zorgt ervoor dat de kazen van de boerderijen bij een breder publiek terecht komen, zodat meer afzet wordt gecreëerd.

Door het bereik kan de firma kaas de boeren meer zekerheid bieden bij het produceren van kaas. De firma kaas betaalt de boeren gemiddeld per kilo €1,50 meer dan de standaard boerenkaasnotering.

Aan het roer van de firma kaas staat kaasbaas Wouter Swolfs (44). Hij leidt het team van 12 dat ervoor zorgt dat de kazen dagelijks bij de consument komen, de marketingcampagnes lopen en dat nieuwe boeren worden verwelkomd die zich aan willen sluiten bij dit initiatief. Energiek en positief kijkt hij naar de toekomst: “boerenkaas zo op de mat, wie wil dat nou niet?”

