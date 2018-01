Amsterdamse start-up bundelt krachten in strijd tegen fijnstof

E-bike2work en Giant bundelen krachten in strijd tegen slechte luchtkwaliteit en fijnstof



E-bike2work: de social venture die zich inzet om de luchtkwaliteit en duurzame mobiliteit in- en rondom steden te verbeteren.



E-bike2work heeft haar krachten gebundeld met Giant; ‘s werelds grootste en meest innovatieve fietsproducent. In nauwe samenwerking met Giant heeft E-bike2work een voordelig, zorgeloos en duurzaam E-bike sharing- en serviceconcept voor de zakelijke markt ontwikkeld.



Hiermee biedt E-bike2work organisaties een serieus en duurzaam alternatief voor een groot gedeelte van het woon-werkverkeer en van dienstreizen. In veel gevallen bedragen deze ritten niet meer dan 8 tot 20 kilometer per dag. Een afstand die uitstekend is te overbruggen met een E-bike. Deze ritten worden nu voornamelijk afgelegd in de duurdere en minder duurzame (elektrische) auto en/of met het openbaar vervoer. “Bedrijven en de overheid laten dus enorme kansen liggen om de luchtkwaliteit te verbeteren, medewerkers fitter te maken, de filedruk te verminderen en aanzienlijke kosten te besparen”, aldus co-founder Kenneth Erselina van E-bike2work.



De beoogde partners van E-bike2work zijn maatschappelijk betrokken organisaties die voor hun medewerkers een zorgeloze en duurzamere mobiliteitsoplossing zoeken tegen een scherp tarief. Berijders krijgen een aanbod dat bestaat uit kwalitatief zeer hoogwaardige E-bikes, allrisk verzekering en top service: onderhoud, reparatie en pechhulp op locatie en onderweg.



Samen groeien



De samenwerking tussen E-bike2work en Giant is bijzonder te noemen: een nieuwe social venture én een wereldwijd gerenommeerd bedrijf werken samen vanuit één visie aan duurzame mobiliteitsoplossingen en maatschappelijke impact.



Kenneth Erselina, co-founder van E-bike2work:



"Binnen E-bike2work bieden we vooruitstrevende en maatschappelijk bewuste bedrijven een kwalitatief hoogwaardige mobiliteitsoplossing. Een oplossing die efficiënter, voordeliger, duurzamer en gezonder is dan de auto en/of het openbaar vervoer. Onze ambitie is om en masse medewerkers op de E-bike te krijgen. Voor woon-werkverkeer tussen de 8 en 20 kilometer en dienstritten. De samenwerking met Giant voelt dan ook als de juiste match. Samen kunnen we een nog bredere groep organisaties en partners aan ons binden. Samen kunnen we maatschappelijke impact realiseren en innovatie op het gebied van duurzame mobiliteit versnellen.



Bovendien heeft E-bike2work ook internationale ambities. En aangezien Giant al actief is in meer dan 120 landen vormt zij dus een goede leermeester. We kijken dan ook uit naar een prachtige samenwerking."



Willem Buitenhuis, CEO Giant Benelux:



“Nieuwe mobiliteitsoplossingen dienen zich aan, vooral voor de zakelijke markt. Hierbij zijn met name de kwaliteit van de fiets en de onderhoudsservice van groot belang en uiteindelijk bepalend voor het fietsplezier. Daarom zijn we verheugd over onze samenwerking met E-bike2work. Samen bouwen we aan hoogwaardige en duurzame mobiliteitsoplossingen. Dat is niet alleen inspirerend en leuk om te doen, maar ook in lijn met onze ambitie om vandaag en morgen (maatschappelijke) toegevoegde waarde en een sublieme rijervaring te blijven bieden aan de berijders van onze Giant E-Bikes”.