De gevaarlijkste banen in Nederland en hoeveel ze verdienen

Werken in branches zoals de Bouwnijverheid en Industrie horen bij de sectoren met het hoogste percentage aan arbeidsongevallen met langdurige afwezigheid tot gevolg. Een hoger risico op arbeidsongevallen zou zeker een hoger salaris opleveren zou je denken, wat blijkt is dat dit in het algemeen niet het geval is. Dit blijkt uit nieuw arbeidsmarktstudie van vacaturezoekmachine Adzuna.



De studie die in maart 2018 uitgevoerd werd analyseerde de laatste cijfers rond arbeidsongevallen van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Adzuna’s eigen data over geadverteerde salarissen in Nederlandse vacatures. In de analyse werd een lijst gemaakt van vaak voorkomende beroepen in de branches met het hoogste percentage aan arbeidsongevallen met langdurig verzuim. De index van Adzuna bevat meer dan 250.000 actuele vacatures en werd in maart 2018 geanalyseerd om het gemiddeld bruto aangeboden jaarsalaris voor de geselecteerde beroepen weer te geven.



Beroepen die in de gevaarlijkste branches het meeste kans maken op arbeidsongevallen verrichten vaak zwaardere fysieke arbeid. De vaakst voorkomende oorzaak voor arbeidsongevallen met langdurig verzuim is volgens het CBS: uitglijden, struikelen of vallen. Denk bijvoorbeeld aan Hoveniers, Dakdekkers of Constructeurs die een hoger risico lopen. Een groter risico op ongelukken betekent echter voor deze beroepen vaak niet ook een beter aangeboden salaris in de vacatures.



Werkzoekenden op zoek de hoogste vergoeding voor een risicoberoep, kunnen best naar beroepen als Constructeur kijken waarvoor het gemiddeld bruto aangeboden jaarsalaris €1.351 boven het landelijk gemiddelde ligt van €35.670. De meeste andere andere beroepen in de gevaarlijkere branches krijgen echter minder hoge salarissen aangeboden. Hoveniers krijgen gemiddeld €28.682 aangeboden, Dakdekkers €27.468, Lassers €27.789 en Assemblagemedewerkers €25.573.



“Werknemers die hopen op een bijkomende vergoeding wanneer ze op zoek gaan naar risicovollere beroepen gaan meestal teleurgesteld worden. De premie voor het werken in gevaarlijke omstandigheden is vaak laag of onbestaand. Wij raden aan, als je bereid bent om een baan aan te nemen met hoger risico op ongeval, onderhandel dan zeker een salaris dat strookt met het genomen risico.” zegt Thomas De Schuyter Country Manager Nederland bij Adzuna