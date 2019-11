Nederlandse bedrijven zorgen voor suikerreductie in frisdranksector

7.6 miljoen kilo suiker reductie in Fris/Water/Sap in Supermarkt



DIEMEN 19 november 2019 - Als resultaat van de consumenten- en marktvraag hebben de inspanningen van Nederlandse retailers en fabrikanten in de frisdrankensector het afgelopen jaar geleid tot een daling van de suikerinname in de Nederlandse supermarkten met 7,6 miljoen kilo. Dit is een reductie van 8%.



Deze reductie wordt aangedreven door verandering van receptuur, volume trend van producten & segmenten en listings & de-listings: zie grafiek 1 genaamd 'Decompositie ontwikkeling suiker in verkocht fris/water/sap (kg x miljoen)'.



Bijna 30% van de suikerreductie komt voort uit verandering van receptuur daarboven op hebben de geïntroduceerde producten gemiddeld 13% minder suiker. Vanuit elk segment is er een bijdrage aan de suikerreductie. Fruitwaters zijn verantwoordelijk voor bijna 25% van de totale suikerreductie. Deze reductie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de dalende volume trend.



Zie grafiek 2 genaamd 'Bijdrage aan suikerreductie vanuit segment'.



*Fruitwaters: koolzuurvrij met een fruitpercentage tussen 10%-25%



Omdat meer dan 20% van het FWS volume wordt verkocht met promotie, is promotie ook een middel om het consumptiepatroon te beïnvloeden. Kijkend naar de samenhang tussen het gemiddelde aantal gram suiker per liter versus het percentage volume verkocht met promotie, kan een link gevonden worden. Op basis van 16 segmenten, lijken consumenten, fabrikanten en retailers op de goede weg te zitten. Hoe hoger het aantal gram suiker per liter, des te lager het percentage volume verkocht met promotie.



Zie grafiek 3 genaamd 'Relatie % volume verkocht met promotie & aantal gram suiker per liter'.



In de categorie siropen zien we een soortgelijke ontwikkeling plaatsvinden. Het volume aandeel 0%-suiker siropen stijgt namelijk aanzienlijk. In 2 jaar tijd stijgt het volume aandeel van 14.2% naar 22%.



Zie grafiek 4 genaamd 'Volume aandeel 0% suiker siropen in totaal siropen'.



Naast de toename van het volume aandeel, is ook het volume 0%-suiker siropen gestegen met bijna 60% ten opzichte van 2 jaar terug. Een andere gelijkenis met FWS is het relatief hoge percentage volume verkocht met promotie. Dit ligt voor 0%-suiker siropen ruim hoger dan de overige siropen. Dit betekent dat consumenten bovengemiddeld inhaken op 0%-suiker siropen bij promoties.



Zie grafiek 5 genaamd '% volume verkocht met promotie'.



Samenvattend is de conclusie dat:

-7.6 miljoen kilo minder suiker via FWS door de consument genuttigd werd

-30% van de suikerreductie voortkomt uit receptuur aanpassingen

-Introducties gemiddeld 13% minder suiker bevatten dan de producten die van het schap verdwenen

-Minder suikerhoudende segmenten hogere percentages volume met promotie verkopen

-0%-suiker siropen ook een hoger percentage volume met promotie hebben



Het bovenstaande geeft weer dat consumenten reageren op de inspanningen van fabrikanten en retailers om de hoeveelheid suiker in deze categorieën te verminderen. Het gekozen pad is nog niet voltooid, maar laat zeker positieve ontwikkelingen zien. Voor fabrikanten en retailers die nog geen gezondere opties aanbieden of promoten, zijn er kansen omdat de Nederlandse consument steeds meer op zoek gaat naar gezondere opties







