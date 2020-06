Groot, groter, grootst: luxe sekstoys voor mannen worden steeds groter

De markt voor sekstoys voor mannen groeit, en daardoor de keus ook



TILBURG – Sekspoppen blijken duur en onpraktisch, maar veel mannen willen meer dan hun hand. Gelukkig zijn er alternatieven.



Driekwart van de vrouwen heeft een seksspeeltje, en bij mannen is dat slechts één op de acht. De sekstoys voor mannen winnen echter snel aan populariteit.



De afgelopen jaren waren sekspoppen breed in het nieuws: de levensechte, levensgrote love dolls spraken tot de verbeelding. Maar daar bleef het ook bij, aangezien deze sekspoppen niet alleen duur maar ook onhandig zijn, en vaak tientallen kilo’s wegen.



Gelukkig is er ook een gulden middenweg voor de mannen die meer dan een hand, maar minder dan een pop willen: de onahole. Deze zeer realistische kunstvagina's uit Japan worden door velen gezien als de beste seksspeeltjes voor mannen. Ze zijn er inmiddels in vele maten en soorten: van kleine onaholes tot grote doggy style sex toys.