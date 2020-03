Yannick Van Puymbroeck wint De Gedichtenwedstrijd

Op zaterdag 21 maart (Wereld Poëziedag) is de winnaar van De Gedichtenwedstrijd bekend gemaakt. Yannick Van Puymbroeck uit Gent (B) werd met zijn gedicht De American Supremacy Dream dromen tot winnaar uitgeroepen van De Gedichtenwedstrijd.



Hoofdprijs De Gedichtenwedstrijd voor Yannick Van Puymbroeck uit Gent

De Gedichtenwedstrijd bekroont het beste Nederlandstalige gedicht met een bedrag van €10.000, het hoogste geldbedrag ter wereld voor één gedicht. De jury was het meest onder de indruk van het gedicht De American Supremacy Dream dromen van Yannick Van Puymbroeck uit Gent (B). De tweede prijs (€ 3.000) werd toegekend aan Jorrit-Pieter van der Heide uit Groningen en de derde prijs (€ 1.500) aan Alexander van der Weide uit Amsterdam. De gedichten van de winnaars treft u onder dit persbericht aan.



‘’We wilden graag verrast worden en dat gebeurde volop. We zochten naar gedichten die ambitieus waren en gewaagd, gedichten die durfden af te wijken, gedichten die absurd waren, maar niet absurder dan het leven, maar ook naar gedichten die grappig waren, en toegankelijk.’’ Aldus de jury.



Aan de elfde editie van De Gedichtenwedstrijd deden in totaal 2037 dichters mee, van wie 16% afkomstig uit Vlaanderen, die gezamenlijk 6458 gedichten inzonden. Deelname en jurering zijn anoniem. De 100 beste gedichten van deze editie zijn gepubliceerd in de bundel Een geluk als nieuwe wijn geschonken (verkrijgbaar via www.prijsdepoezie.nl).



Jury

De jury van De Gedichtenwedstrijd, onder leiding van Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, bestond uit Gershwin Bonevacia, schrijver en stadsdichter van Amsterdam, Dominique De Groen, dichter, schrijver, beeldend kunstenaar en oprichter van een label voor DIY-uitgaves, Maxim Februari, schrijver en columnist van NRC Handelsblad en Asha Karami, dichter, jeugdarts en ringarts bij vechtsportgala’s.



Prijs de Poëzie 2020

Prijs de Poëzie wil met bestaande en nieuwe partners uitgroeien tot een platform dat even levendig en veelzijdig is als de Nederlandstalige poëzie zelf en die poëzie met kracht over het voetlicht brengen. Tussen sluiting van de indientermijnen en de prijsuitreiking waren in Nederland en Vlaanderen verschillende poëziepresentaties en educatieve programma’s te zien.



Prijs de Poëzie 2020 is een productie van de Poëzieclub en wordt mede mogelijk gemaakt door:



De Brakke Grond, Elise Mathilde Fonds, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, VSBfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Lirafonds, de Turing Foundation, School der Poëzie en Poetry International.