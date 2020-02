70-jarige NCV lanceert unieke jubileumuitgave

Vanaf vandaag kun je onze nieuwe uitgave lezen! Het gaat over 70 jaar NCV: wat hebben we samen met onze leden gedaan en bereikt, en wat verwachten we in de komende jaren. Verder hebben we een bijzonder interessant onderzoek laten doen naar de betekenis van cosmetica voor het zelfvertrouwen van jongeren. Niet voor niets lanceren we weer een uitgave op Valentijnsdag, de Dag van de Liefde! Van jezelf en elkaar houden betekent ook jezelf en elkaar verzorgen. En dat doe je onder meer met cosmetica. Dit geldt zéker voor jongeren.



Ronald van Welie, directeur NCV: ‘’Het is verrassend hoe belangrijk cosmetica voor jongeren zijn om zich veiliger te voelen. In een tijd waarin jongeren te maken hebben met onzekerheden en verlies van controle, blijkt een verzorgd uiterlijk een belangrijke ondersteuning bij de overgang naar volwassenheid.’’



Om ‘Jeugd Uitgelicht’ voor het voetlicht te brengen, overhandigt de NCV haar uitgave aan o.m. politici en journalisten die specifiek raakvlakken hebben met het thema jeugd en ontwikkeling.



Wil je één of meer exemplaren opvragen, dan kun je contact opnemen via secretariaat@ncv-cosmetica.nl. Je kunt de uitgave '70 jaar NCV – Zeker door Cosmetica' gratis downloaden vanaf ncv-cosmetica.nl.



‘NCV 70 jaar - Zeker door Cosmetica’ past in de reeks NCV-uitgaven ‘Zeker van Cosmetica’, ‘Zeker door Cosmetica’, ‘Zeker in Cosmetica’ en ‘Zeker in de Zon’.



Save the date: Op 3 september 2020 viert de NCV haar jubileum in Nieuwspoort, Den Haag.