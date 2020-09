Rise + Shine wint CRM-pitch Renault Nederland

Rise + Shine heeft de CRM-pitch van Renault Nederland gewonnen. Het bureau, dat deel uitmaakt van Springbok Groep, won het account in een pitch waar ook vijf andere agencies aan deelnamen.



CRM/PRM-management

Rise + Shine, dat sinds juli 2019 deel uitmaakt van de Springbok Groep, zal Renault Nederland assisteren bij het opzetten en implementeren van een best-in-class CRM/PRM-strategie. De scope van de samenwerking bevat een combinatie van online en offline middelen, waarbij gekozen is voor een ‘digital first’-strategie. Om die vlot uit te voeren, is Renault Nederland recent een samenwerking met Salesforce (Marketing Cloud) aangegaan. Rise + Shine zal de volledige configuratie voor rekening nemen en daarnaast ook verschillende flows en templates opzetten. Er wordt naar gestreefd om alle campagnes op korte termijn volledig fact-trigger-based uit te voeren.



“Wij zijn erg trots op het feit dat we deze pitch gewonnen hebben”, vertelt Robert Keet, Managing Partner bij Springbok Groep. “Als agency proberen we steeds de coach achter onze opdrachtgever – in dit geval Renault Nederland – te zijn. Samen proberen we in een zeer competitieve markt aansluiting te vinden op hun doelgroep, wetende dat de customer journey in de huidige situatie flink veranderd is. Daardoor is het nog belangrijker geworden om alle touch points naadloos op elkaar aan te laten sluiten.



Eén van de items die wij als eerste zullen aanpakken, zijn de eDMs en DMs. Dat zijn nog steeds de meest vertrouwde kanalen in onze business. Wij dragen daaraan bij door onder andere de atomic designmethode te gebruiken, zodat we verschillende elementen in meerdere middelen kunnen inzetten, tevens kosten efficiënt.”



De samenwerking is ondertussen van start gegaan en Renault Nederland en Rise + Shine leveren als team nu al prachtige en vooral effectieve campagnes op. Ook de nieuwe designs en flows zijn al gedeeltelijk geïmplementeerd.”



Hubert Frederix: Head of Marketing Communication Renault Nederland:

Door de samenwerking met Rise + Shine zal Renault Nederland accelereren op het gebied van marketing automation én tegelijkertijd de dialoog met klanten en prospects relevanter maken. De verschillende customer journeys en always-on media campagnes kunnen nu volledig op elkaar afgestemd worden. Wij zijn erg blij met zowel de digitale know-how en de creatieve oplossingen van Rise + Shine.