Gerechtsdeurwaarders waarschuwen voor mails van oplichters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) waarschuwt burgers voor nepberichten (via e-mail, sms en WhatsApp) van oplichters die zich voordoen als gerechtsdeurwaarder. De oplichters versturen nagemaakte aanmaningen en dagvaardingen. Daarmee proberen ze mensen niet bestaande schulden te laten betalen. “Check de mail, check de rekening en check de gerechtsdeurwaarder”, aldus bestuurslid Paul Otter van de KBvG.



Check of de afzender echt gerechtsdeurwaarder is



Via het nepbericht worden mensen onder grote druk gezet om een bedrag over te maken naar de rekening van de oplichter. Onder meer wordt gedreigd met een dagvaarding, beslaglegging op bankrekeningen of het blokkeren van het mailadres. Het bericht is met knippen en plakken in elkaar gezet. De afzender lijkt een deurwaarderskantoor te zijn, maar is dat niet.



Otter, KBvG: “Ontvangers van de nepberichten kunnen op www.registergerechtsdeurwaarders.nl checken of de afzender écht een gerechtsdeurwaarder is.”



Checklist op website KBvG



“We vinden het belangrijk om burgers, opdrachtgevers maar ook onze leden gerechtsdeurwaarders te helpen om deze malafide praktijken via e-mail, sms of via WhatsApp te herkennen. Daarom hebben we een ‘Dossier e-mail & sms-oplichting’ op onze website gezet.”



Aan de hand van de checklist en voorbeelden kan de ontvanger bepalen of een bericht echt of vals is. De drie belangrijkste tips:



-Betaal alleen rekeningen van leveranciers die u herkent en die kloppen.



-Check de email met de emailwijzer.



-Check of het een echte gerechtsdeurwaarder is.





“Blijkt het bericht van een oplichter te zijn, dan geven we tips hoe je bijvoorbeeld aangifte kunt doen bij de politie”, aldus Otter.



Omroep MAX: Meldpunt



Op vrijdagavond 17 mei besteedt omroep MAX in het programma Meldpunt aandacht aan de oplichtingspraktijken. Dit programma is om 19.10 uur te zien op NPO2.



Over de KBvG



De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo). Alle in Nederland gevestigde (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders (in totaal ongeveer 750) zijn lid van de KBvG. De taak van de beroepsorganisatie is de bevordering van de vakbekwaamheid en een goede beroepsuitoefening van de leden.