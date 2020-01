SodaStream keert terug naar Super Bowl met bovenaardse commercial

[ONDER EMBARGO - PUBLICATIE VANAF 31/1/2020]



Wereldwijd bruiswatermerk brengt boodschap voor de toekomst in 74-secondenspot



Voor het eerst sinds 2014 komt SodaStream, het wereldwijde bruiswatermerk dat zich inzet om afval van wegwerpplastic te verminderen, terug naar de Super Bowl, de American footballfinale die in februari gespeeld wordt. Vandaag toont SodaStream zijn opmerkelijke 74-secondenspot, die kijkers meeneemt op een zoektocht naar water op Mars, in primeur!



Link naar video: https://www.youtube.com/watch?v=cLQcdG2meOU&feature=youtu.be



SodaStream zal in één van de meest prestigieuze reclameblokken van het jaar consumenten de nieuwe manier tonen om thuis in enkele seconden vers, bruisend water te maken. De 30-secondenversie van de spot, ontwikkeld door Goodby Silverstein & Partners, zal uitgezonden worden meteen voor de Halftime Show, en werd geregisseerd door de Academy Award genomineerde filmregisseur Bryan Buckley, een Super Bowl-veteraan met meer dan zes dozijn game commercials op zijn naam, en die recent een Oscar-nominatie ontving voor zijn kortfilm ‘Saria’. Buckley werd vergezeld door Director of Photography, Rodrigo Preito, die net zijn derde Oscar-nominatie ontving voor 'The Irishman' van Martin Scorsese. Wetenschapper Bill Nye en Alyssa Carson, de jongste astronaut in opleiding als onderdeel van de eerste bemande missie naar Mars, zijn gaststerren in de spot.



Water op Mars

Bill Nye, de CEO van The Planetary Society, heeft een uitgesproken passie om het milieu te helpen, en is dus de perfecte partner om deze boodschap van SodaStream te delen. Alyssa Carson is een 18-jarige student astrobiologie met certificaat om de ruimte in te gaan. Ze is van plan deel uit te maken van de allereerste bemande missie naar Mars. Wie anders dan zij kan ons tonen hoe het zou zijn om water op Mars te vinden?



“Ik ben erg blij om met SodaStream te werken aan deze Super Bowl-commercial. SodaStream is niet alleen een handige oplossing om zelf bruiswater te maken, maar gebruikt dit platform ook om op een speelse en toegankelijke manier aandacht te schenken aan een alternatief voor plastic flessenafval. In deze spot vieren we zelfs de verkenning van Mars!”, aldus Bill Nye. "We leven in een cruciaal tijdperk. We moeten het milieu op aarde beschermen. Hoe eerder we overschakelen naar duurzame dagelijkse oplossingen zoals SodaStream, hoe beter.”



“SodaStream staat nu al meer dan tien jaar bekend om zijn eigenzinnige aanpak en positieve impact op het milieu. Dit is een geweldige kans voor ons om een ​​groot publiek te bereiken en de Amerikanen eraan te herinneren dat SodaStream – in de eerste plaats – de toekomst is van bruisend water, en de beste manier om gehydrateerd te blijven en om afval van wegwerpplastic te vermijden door kraanwater spannender te maken”, zegt SodaStream-CEO Eyal Shohat. "We portretteren een toekomst die we hopelijk niet nodig zullen hebben, met een vleugje humor en met een eenvoudige oplossing."



SodaStream verdubbelt het plezier door bewoners van de stad Mars in Pennsylvania aan te spreken op de dag van de ‘Big Game’. Inwoners van Mars die op 2 februari tweeten over SodaStream, ontvangen een gratis SodaStream-toestel zodat ze op elk moment vers bruiswater kunnen maken. "Terwijl de meeste merken op de dag van de wedstrijd het meest besproken merk op aarde willen zijn, willen wij het meest besproken merk op Mars zijn", zegt Shiri Hellmann, VP Marketing, VS. "Bovendien is het een geweldige kans om nieuwe SodaStream-gebruikers te laten genieten van de voordelen van vers bruiswater met één druk op de knop."



Je eigen bruiswater maken met SodaStream is een uitstekende manier om gehydrateerd te blijven en om het milieu te helpen door minder wegwerpplastic te gebruiken. SodaStream heeft zich ertoe verbonden om tegen 2025 maar liefst 67 miljard plastic flessen voor eenmalig gebruik te helpen besparen.



Over SodaStream

SodaStream, onderdeel van PepsiCo, is wereldwijd marktleider in de bereiding van bruisende dranken thuis. SodaStream-bubbels zijn beter voor de consument – gezond, gemakkelijk te maken, licht om te dragen – en beter voor de planeet, waarbij duizenden plastic wegwerpflessen worden vervangen door één herbruikbare SodaStream-fles. Producten zijn verkrijgbaar in meer dan 90.000 winkels in 46 landen. In Nederland is SodaStream verkrijgbaar bij onder andere PLUS, Blokker, MediaMarkt, BCC, bol.com, Coolblue en SodaStreamStore.nl.