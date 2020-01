Pippi Langkous viert haar verjaardag met Save the Children

Dit jaar viert Pippi Langkous haar 75ste verjaardag. Zo lang is het namelijk geleden dat het eerste boek van schrijfster Astrid Lindgren uitkwam. Om dit te vieren start Save the Children een samenwerking met The Astrid Lindgren Company. Met de campagne ‘Pippi’s van Nu’ vragen beide organisaties aandacht voor kinderen op de vlucht.



Kinderen op de vlucht



Op dit moment zijn er ruim 68,9 miljoen mensen op de vlucht. Voor meer dan de helft zijn dit kinderen onder de achttien jaar. Deze kinderen moeten, eenmaal aangekomen op een nieuwe plek, een nieuw leven opbouwen. In 2018 kwamen er alleen al in Nederland 1.225 alleenstaande minderjarige vluchtelingen aan. Ieder jaar worden dat er meer. Zij moeten – net als Pippi – leren om op eigen benen te staan. En een plekje te vinden in een heel nieuwe wereld.



Wereldwijde acties



Wereldwijd worden door internationale merken producten gelanceerd met daarop de beeltenis van Pippi Langkous. In Nederland werkt Save the Children samen met Rubinstein en uitgeverij Ploegsma om aandacht te vragen voor de campagne ‘Pippi’s van Nu’. De opbrengst gaat naar het project TeamUp, een sport- en spelprogramma voor gevluchte kinderen in Nederland en daarbuiten. Vanaf mei wordt de campagne gelanceerd. Hier vind je meer informatie over de campagne: https://www.savethechildren.nl/pippi-langkous



TeamUp



Save the Children steunt vluchtelingkinderen in Nederland en daarbuiten met project TeamUp. Dit zijn sport- en spelactiviteiten die ervoor zorgen dat zij zich weer even kind kunnen voelen. Gevluchte kinderen hebben - net als Pippi - de veerkracht om weer iets van hun leven te maken. Ondanks de nare dingen die ze hebben meegemaakt, willen ze een nieuwe taal leren, naar school gaan en nieuwe vrienden maken. TeamUp helpt daarbij. Door samen te werken met het sterkste meisje ter wereld wil Save the Children TeamUp voor nog meer kinderen mogelijk maken. TeamUp is een samenwerkingsverband tussen Save the Children, WarChild en Unicef.



Pippi Langkous



Astrid Lindgren is een van de bekendste schrijfsters ter wereld. Haar eerste boek, Pippi Langkous, verscheen in 1945. De boeken zijn in 49 talen vertaald. Ook zijn er films, musicals en toneelstukken over Pippi gemaakt. Met haar oranje vlechten, vrolijke sproetjes, bovenmenselijke krachten en veerkracht groeit Pippi Langkous uit tot een voorbeeld voor velen. Ze is vrolijk, stoer, krachtig en laat zich door niets of niemand van haar stuk brengen. Bovendien heeft zij een groot rechtvaardigheidsgevoel, wat haar de perfecte ambassadrice maakt voor vluchtelingkinderen. Tot op de dag van vandaag inspireert ze andere kinderen (en volwassenen!) om iets van het leven te maken. Wat ze ook hebben meegemaakt.



Voor meer informatie over de campagne kunt u contact opnemen met Annemieke Ruggenberg via M +31 (0)6 40 80 97 09. Voor meer informatie over het boek Pippi Langkous: www.kinderboeken.nl/karakter/pippi-langkous/