Liander en Vitens starten grote vervangingsoperatie

Mevrouw Marlies Visser – Alliander (directeur Operatie) De heer Peter van der Aa – Aannemer Van Vulpen (directeur)

Dinsdag 18 augustus 2020Het startmoment vindt plaats aan de Burggraafstraat in Nijmegen.08:45 ontvangst bestuurders bij Burggraafstraat, Nijmegen09:00 schop in de grond en fotomoment09:10 vragen beantwoorden en nadere toelichting voor de persDe aanleiding voor de vervanging is een storing die zich in 2014 voordeed in Apeldoorn. Hierbij kwamen honderden mensen dagenlang zonder gas te zitten. De storing begon met een breuk in de waterleiding. Vervolgens brak de gasleiding en stroomde er water in de gasleiding. Door een combinatie van factoren kon deze breuk van de waterleiding in dit gebied grote gevolgen hebben. Klanten kwamen langere tijd zonder gas te zitten. Vitens en Liander vinden het risico op herhaling hiervan onacceptabel en vervingen daarom in de periode 2016-2018 al 46 km gecombineerde water- en gasleiding in Apeldoorn. Ook nu nog wordt daar gewerkt. In augustus 2020 begint met de start in Nijmegen het saneren in andere delen van het land. De planning is om ruim 200 km water- en gasleidingen door heel Nederland te vervangen. Deze operatie wordt in deelprojecten uitgevoerd en gaat nu van start in de Nijmeegse wijk Brakkenstein. Vitens en Liander hebben werkafspraken gemaakt over de handelswijze als zich nu een breuk in een waterleiding zou voordoen. De gemeente Nijmegen faciliteert en ondersteunt waar mogelijk.De start in de Nijmeegse wijk Brakkenstein is de eerste stap van het deelproject met 11 gemeenten die nu aan de beurt zijn. Vitens en Liander vervangen in dit deelproject in Nijmegen en tien andere gemeenten circa 30 km water- en gasleiding. Dat gebeurt in de periode 2020-2022 in de gemeenten Aalten, Arnhem, Berg en Dal, Brummen, Doesburg, Doetinchem, Ede, Nijmegen, Oude IJsselstreek, Renkum en Rheden (alfabetische volgorde). Ongeveer 1400 huisaansluitingen worden hier overgezet naar de nieuwe leidingen.De werkzaamheden vinden plaats in de openbare ruimte en brengen dus ook hinder met zich mee voor bewoners, ondernemers en het verkeer. Partijen spraken af zich ervoor in te spannen om de overlast tot een minimum te beperken en alle belanghebbenden tijdig te informeren over de aard en planning van het werk en wat de gevolgen zijn (denk aan geluidshinder, beperkte bereikbaarheid, tijdelijke afsluitingen van toevoer van gas en water).