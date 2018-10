Inloggen met Idensys bij de gemeente Den Haag om online zaken te regelen

Den Haag, Nederland – 8 oktober 2018 – Bij de gemeente Den Haag kunnen inwoners van de stad nu ook met Idensys inloggen en online producten en diensten afnemen. Bij Digidentity - als door de overheid erkend leverancier van Idensys - kan hiervoor een gratis Idensys-inlogmiddel worden aangevraagd.



Steeds meer diensten in (onder andere) de zorg en de overheid worden online aangeboden. Met het inlogmiddel Idensys kun je veilig, betrouwbaar en eenvoudig je online zaken regelen. Ook bij de gemeente Den Haag kun je nu inloggen met Idensys. In de persoonlijke online omgeving MijnDenHaag kun je zaken regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing, het betalen van de woonlasten of het wijzigen van een parkeervergunning. Maar je kunt bijvoorbeeld ook de status van je aanvraag zien.

De aanvraag van een Idensys 3-inlogmiddel kun je geheel online doen. Hierdoor heeft deze inlogmethode extra voordelen voor Nederlanders die langere tijd in het buitenland verblijven.

Samenwerking gemeente en Digidentity



Om hun inwoners bij de gemeente te kunnen laten inloggen, is de gemeente een samenwerking aangegaan met Digidentity. De gemeente heeft aangegeven Idensys als inlogmiddel voor burgers te ondersteunen en Digidentity levert het inlogmiddel aan de burger middels een persoonlijke Digidentity waaraan Idensys wordt gekoppeld.

Marcel Wendt, CTO en oprichter van Digidentity: "Wij zijn erg blij dat een grote gemeente als Den Haag laat zien dat ze Idensys, het nieuwe inlogmiddel voor burgers, ondersteunen. In samenwerking met Den Haag bieden we het middel gratis aan. Idensys is betrouwbaarder dan DigiD en daardoor beter geschikt voor de zorgsector. Daar wordt het steeds vaker gebruikt, medische gegevens zijn daardoor beter beschermd. Ik hoop dat de gemeente Den Haag hiermee ook organisaties die nog twijfelden net dat laatste stapje laten nemen."

Wat is Idensys?



Idensys is een veilige en gemakkelijke manier van inloggen die je gegevens online beter beschermt en identiteitsfraude tegengaat. Idensys werkt als je digitale paspoort waarmee je online kunt aantonen wie je bent.

De organisaties waar je inlogt ontvangen alleen de gegevens die zij nodig hebben om jou toegang te geven. Op die manier krijgt niemand onnodige data van jou. En jij kunt jouw data op één plek beheren.

Zorgeloos online zaken regelen met Idensys kan niet alleen bij de Gemeente Den Haag, maar bij alle aangesloten organisaties (zoals de Belastingdienst, academische ziekenhuizen en een aantal grote zorgverzekeraars). Zo kun je met één inlogmiddel terecht bij de overheid, zorginstellingen en bedrijven. Heel gemakkelijk, want je hoeft niet meer talloze wachtwoorden te onthouden.

Idensys wordt door de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld. Digidentity is een door de overheid erkende leverancier en makelaar van Idensys. Namens het Kabinet zijn de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken opdrachtgever voor Idensys. Het Strategisch Beraad – met publieke en private deelnemers, dat verantwoordelijk is voor het strategisch beheer van Idensys - heeft aangegeven dit initiatief toe te juichen.

De voordelen van Idensys



Veilig inloggen bij overheden, bedrijven en zorginstellingen.

Tijdens het inloggen zijn je persoonsgegevens beschermd.

Gemak: je kunt met één inlogmiddel terecht bij de overheid, zorginstellingen en bedrijven, dus je hoeft geen verschillende inlognamen en wachtwoorden meer te onthouden.

Via Digidentity kun je binnen één werkdag een Idensys verkrijgen

Over Digidentity

Bijna iedereen laat op internet een digitaal spoor achter van hun persoonlijke gegevens en identiteit. Bijvoorbeeld bij het doen van aankopen bij webwinkels, of op social media. Deze activiteiten zijn niet altijd veilig, en fraudeurs zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om andermans persoonlijke gegevens in handen te krijgen. Precies daarom is Digidentity tien jaar geleden opgericht: om de digitale identiteit van internetgebruikers beter te beschermen en hun online leven veiliger te maken.

Digidentity zorgt ervoor dat de organisaties waar je inlogt alleen die gegevens van jou ontvangen die nodig zijn om jou daar online zaken te laten regelen. Op die manier krijgt niemand onnodige data van jou. En jij kunt jouw data op één plek beheren.

Naast door de overheid erkend makelaar en leverancier van Idensys en eHerkenning, is Digidentity ook de grootste leverancier van GOV.UK Verify (de Engelse variant van DigiD) in Groot-Brittannië. Daarnaast leveren ze ook gekwalificeerde digitale handtekeningen (eSGNG).

Jouw Digidentity is jouw online identiteit. Aan je Digidentity koppel je een Idensys-inlogmiddel, maar kun je ook een eHerkenningsmiddel koppelen of eSGNG voor digitaal ondertekenen.

Meer informatie: https://www.digidentity.eu/







Via Digidentity kun je binnen één werkdag een Idensys verkrijgen via de link: https://auth.digidentity.eu/register



Link naar de persoonlijke online omgeving van MijnDenHaag: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/c...