Stap voor stap door de zwangerschap met ZwApp+

Het aantal kinderen dat in Nederland wordt geboren schommelt tussen de 160 - 210 duizend per jaar. Er zijn dus minstens zoveel zwangerschappen. In periodes van zwangerschap willen vrouwen graag het liefst zo veel mogelijk weten over de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Daarom is ZwApp+ ontwikkeld. Een app voor de mobiele telefoon met handige en medische informatie op het juiste moment van de zwangerschap. ZwApp+ wordt vandaag als eerste in gebruik genomen door Verloskundig Samenwerkingsverband Rotterdam-Zuid.



Via ZwApp+ ontvangen de zwangeren dagelijks berichten met belangrijke informatie op het juiste moment van hun zwangerschap. Hierdoor worden de aanstaande ouders goed geïnformeerd over en voorbereid op de zwangerschap en de bevalling. Ook kun je zelf heel veel informatie opzoeken in de uitgebreide bibliotheek. Die informatie heb je altijd bij de hand en dat is, zeker nu in coronatijd, wel een geruststellende gedachte.



Daarnaast kunnen de zwangere vrouwen in de app zelf in een digitaal dagboek bijhouden wat hun bloeddruk en gewicht is, hoe ze zich voelen, notities en foto’s maken, en in een geboorteplan vastleggen hoe ze graag willen bevallen. Dat is niet alleen leuk voor zichzelf en om te bewaren als naslagwerk, maar ook belangrijk om te bespreken met de verloskundige of gynaecoloog.



Deskundige informatie uit de regio



Het is belangrijk dat de zwangere bij gebruik van ZwApp+ een vragenlijst invult. De uitkomst hiervan bepaalt welke medische informatie op welk moment van de zwangerschap voor de gebruiker van belang is. Die vragenlijst kan ook meteen besproken worden tijdens het bezoek aan een verloskundige of gynaecoloog. Omdat de medische informatie is samengesteld en gecontroleerd door verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties en andere experts uit de regio, sluit de informatie goed aan op de praktijk. Zij zullen de zwangere regelmatig verwijzen naar ZwApp+ om zelf informatie op te zoeken of nog eens door te lezen. Bij twijfel moeten aanstaande ouders natuurlijk altijd contact opnemen met de zorgverleners.



Zorgverleners in de regio vinden het belangrijk dat vrouwen tijdens hun zwangerschap en kraamzorg goed en deskundig worden geïnformeerd. Daarom betalen zij voor de app en is het gebruik gratis. ZwApp+ is te downloaden in de Appstore of Google playstore.



Voorbereid ouderschap in Rotterdam-Zuid



In Rotterdam-Zuid is ZwApp+ onderdeel van het internationale project PATH en bedoeld om aanstaande en kersverse ouders te helpen zich voor te bereiden op het krijgen van een kind en op de opvoeding van het kind vanaf de geboorte. Vanuit die ambitie is ZwApp+ de eerste van een serie apps voor aanstaande ouders. Binnenkort volgt ook een app voor de afdeling neonatologie, en daarna volgen preconceptie, nazorg (eerste 1000 dagen) en een app voor ouders die een kind bij geboorte hebben verloren. Alle apps worden gebaseerd op dezelfde technologie van Synappz Digital Healthcare. Dit Nederlandse bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van medische platformen gebaseerd op Clinicards technologie. De verwachting is dat ZwApp+ ook door andere Verloskundig SamenwerkingsVerbanden (VSVs) in Nederland gebruikt gaat worden.