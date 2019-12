Campervakantie ook in de winter populair

Steeds meer Nederlanders gaan met een camper op vakantie in de winter. Voorheen was de winter een tijd om de camper te stallen. Tegenwoordig gaat ruim dertig procent van de mensen met een camper weg in het jaargetijde. Zo blijkt uit een poll op de website van de NKC.



De poll werd ingevuld door 3.980 respondenten. Traditioneel gezien gaan campers naar de winterstalling in het najaar, maar hier komt dus verandering in. De meeste wintercamperaars zoeken een warme bestemming op tijdens de koude maanden, 45 procent gaat op zonvakantie met de camper. Spanje is veruit de populairste bestemming voor de overwinteraars. Ook Portugal en Marokko worden regelmatig bezocht.



Naar de sneeuw



Een minderheid zoekt de sneeuw op en gaat met de camper op wintersport (20 procent). Voor de wintersporters op wielen zijn Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk favoriete bestemmingen. Op hun vakantiebestemming gaat ruim 65 procent van de ondervraagden de pistes af met ski’s of snowboard. Ook wandelen en langlaufen zijn geliefde bezigheden op wintersportvakantie. Ongeveer de helft van de wintersporters paste zijn camper aan om de kou beter te kunnen trotseren. Aan de aanpassingen gaven camperaars tot 4.000 euro uit.



Steeds meer overnachtingslocaties geopend



De derde groep camperaars die in de winter met de camper weggaat, maakt voornamelijk kortere trips niet ver van huis (35 procent). Stan Stolwerk, directeur van de NKC, geeft een verklaring voor de toename van het gebruik van de camper in de winter. “Met de camper reizen is tegenwoordig zo comfortabel dat het vaak niet uit maakt of het winter of zomer is. Ook is het hebben van een camper steeds meer een lifestyle. Die camper gebruik je dan zo vaak als mogelijk, niet alleen in de zomer. Bovendien zijn er steeds meer overnachtingslocaties het hele jaar door geopend.” Op de app Campercontact is ongeveer tweederde van alle overnachtingslocaties voor campers geopend in de winterperiode.



Wintersporters met een camper hoeven niet bang te zijn voor kou tijdens hun vakantie. “Campers zijn standaard uitgerust met verwarming en goed geïsoleerd tegen de kou. Wanneer dit niet zo is, zijn er allerlei aanpassingen mogelijk om de kampeermiddelen wintervast te maken. Ook zijn camperplaatsen en campings aan de piste vaak voorzien van allerlei faciliteiten, zoals een droogruimte voor ski’s, wellness en een huiskamer waar je in de avond kunt zitten.”, aldus Stolwerk. Op de app Campercontact vind je alleen al 1970 camperlocaties met wintersportmogelijkheden.



