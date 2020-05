Canadese vlag gehesen ter eerbetoon aan gesneuvelde Canadese soldaten

Op deze dag, 75 jaar geleden, is Bloemendaal bevrijd door de Canadezen. Alleen al bij de bevrijding van Nederland zijn 5712 Canadezen gesneuveld en in Nederland begraven. (Vanaf hun landing in Sicilië zijn nog een veelvoud aan Canadezen gesneuveld bij de bevrijding van Europa).



Heden morgen bij zonsopgang is daarom de Canadese vlag gehesen op het Kopje van Bloemendaal.



Aangezien alle activiteiten rond 75 jaar bevrijding waren afgelast is besloten om middels een burger initiatief tijdelijk een grote vlaggenmast te plaatsen op de voormalige Duitse bunker op Het Kopje van Bloemendaal. Vanaf Amsterdam was er nu een reuze vlag van 5 meter bij 7,5 meter zichtbaar op 27 april en 5 mei. Op 4 mei heeft de historische vlag halfstok gehangen die 75 jaar geleden als laatste verzetsdaad door het verzet bij het gemeente huis van Bloemendaal, toen nog een NSB bolwerk, is gehesen.



De hoge vlaggenmast en de reuze vlag zijn geschonken aan het Kennemer Lyceum omdat Walraven van Hall , de “Bankier van het Verzet“ en Erik Hazelhoff Roelfzema, “de Soldaat van Oranje“ en Cees de Jong en zijn vrienden van het boek



“Verzet in Bloemendaal“ wat door Chiem van Houweninge wordt verfilmd, daar samen op school gezeten hebben.



Als alle leerlingen weer naar school mogen zal er een kleine ceremonie zijn waarbij alle leerlingen het boek “ Verzet in Bloemendaal“ zullen ontvangen. Burgemeester Roest zal gastlessen geven en voorlezen uit het boek.



De vlaggenmast wordt aanstaande week weer weggehaald.