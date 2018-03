Peter Appel lid van Raad van Commissarissen TVM verzekeringen

Transportondernemer Peter Appel is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van TVM verzekeringen. Appel (54) is CEO/DGA van Peter Appel Transport, een van de grotere transportondernemingen van Nederland.



Peter Appel vervangt Harry Schenk, directeur en eigenaar van het internationaal opererende tanktransportbedrijf Schenk Papendrecht BV. Schenk (54) was sinds 2006 lid van de Raad van Commissarissen van TVM. Hij kwam na de maximale zittingsduur van drie termijnen niet meer voor herbenoeming in aanmerking.



Net als zijn voorganger Harry Schenk bezit Peter Appel veel kennis van de transportsector en alle ontwikkelingen daarin. Ook Appel is zeer begaan met innovatie en transportveiligheid, twee thema’s die voor TVM van grote waarde zijn en die nadrukkelijk zijn benoemd in het meerjarenplan 2018-2020 van TVM.



De Raad van Commissarissen van TVM verzekeringen kent nu de volgende samenstelling: Martin Duvivier (voorzitter), Freek Wansink, drs. Carin Gorter, drs. Tjebbe Nabuurs en Peter Appel.