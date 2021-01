'Verkiezingen hét moment om te stoppen met roepen langs de zijlijn'

Dit is een expertquote van André Manning van Logeion, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Grote meerderheid wil verkiezingen door laten gaan | De Volkskrant



Gelukkig wil bijna 80 procent van de Nederlanders dat de verkiezingen gewoon doorgaan, ondanks de coronacrisis. Dat is hoopgevend. Maar deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart gaat voor mij verder dan een democratisch recht. Het is dé mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de manier waarop we oplossingen kunnen bieden aan grote uitdagingen als bijvoorbeeld duurzaamheid, een toenemende ongelijkheid en de rol van Nederland binnen Europa en de wereld.



Door niet te stemmen blijf je dan als minderheid een roepende aan de zijlijn, of erger nog: dan grijp je naar andere middelen, als de onlusten en rellen van de afgelopen dagen, om je onvrede te uiten. En daar zit helemaal niemand op te wachten. Verkiezingen zijn in ons land het middel om je mening te laten horen, ook als die afwijkt van wat het gemeengoed is. En dat is een verantwoordelijkheid die geldt voor zowel individuele kiezers als politieke partijen.



André Manning is directeur van Logeion.