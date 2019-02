Basware kent Customer Success Award toe aan Ballast Nedam en ICreative

14 februari 2019 – Tijdens de jaarlijkse partnerconferentie van Basware, leverancier van source-to-pay oplossingen, heeft ICreative de Customer Success Award in ontvangst mogen nemen. ‘Deze award is de kroon op onze samenwerking met Ballast Nedam’, aldus ICreative CEO Vincent Wouters, die de prijs in Kopenhagen in ontvangst nam.



ICreative wist zich te nomineren met de implementatie van Basware SaaS bij Ballast Nedam. Ballast Nedam (onderdeel van de Turkse Rönesans Group) is een ontwikkel- en bouwonderneming met in Nederland circa tweeduizend medewerkers waarbij de projecten de kern van het bedrijf vormen. Tien jaar na de eerste implementatie koos het bouwconcern opnieuw voor Basware.



De aanleiding voor een heroriëntatie was dat het oude factuurverwerkingssysteem end-of-life was. ‘De oplossing van Basware was intussen dermate veranderd dat we besloten om met een frisse blik naar alle spelers in de markt te kijken. Dankzij deze gedegen marktoriëntatie werden we herbevestigd in onze keuze voor Basware’, zegt Rob Kathmann, ICT Director bij Ballast Nedam.



Ballast Nedam bevestigt de prettige samenwerking met ICreative. ‘Voor ons was het pricing model een belangrijk element; dat we dit ook makkelijk konden uitleggen aan onze interne gebruikers’, zegt Kathmann. ‘Bij ICreative zagen we bovendien commitment bij alle betrokken medewerkers, van sales tot en met technische staf.’



Implementatie



‘ICreative heeft zeer goede technische consultants geleverd waardoor de implementatie werd afgerond binnen de gestelde termijn en binnen budget. Ook kwam er snel een reactie in geval van gecompliceerde issues’, zegt Gerard Vermeulen, ICT Consultant bij Ballast Nedam en verantwoordelijk voor de implementatie van Basware Alusta.



Momenteel verwerkt Ballast Nedam zo’n 200.000 inkomende facturen op jaarbasis. In Nederland werken ongeveer 150 financiële professionals hiervoor met de software van Basware en maken er 1200 mensen onderdeel uit van het autorisatieproces. ‘We zien in de nabije toekomst mogelijkheden voor uitrol naar business units in het buitenland’, aldus Vermeulen.



Vincent Wouters: ‘We investeren in langetermijnrelaties met klanten. Klanttevredenheid vinden we van groot belang en we beogen onze klanten naar een hoger niveau te helpen. We zijn erg trots dat we de Customer Success Award met dit project mogen ontvangen; het is een bewijs van onze goede, jarenlange samenwerking met onze klant Ballast Nedam.’