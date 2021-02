Sportschoolhouder uit Horst overhandigt noodkreet aan staatssecretaris Knops

Ze hebben geen vet meer op de botten en zijn bijna door hun financiële reserves heen. Daarom heeft Patrick Bierens van Anco Lifestyle Centre in Horst namens de sportscholen in Nederland een noodkreet overhandigd aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.



“Ik had hem uitgenodigd voor een gesprek om te laten weten hoe slecht de sportbranche ervoor staat. Knops wilde graag langskomen”, vertelt Bierens.



‘Onbegrip’



Voor de noodkreet verzamelde de sportschoolhouder uit Horst verhalen van collega’s die zijn aangesloten bij de Vereniging van Exclusieve Sportcentra (VES). Daaronder vallen de beste 106 sportcentra van Nederland en Vlaanderen. “Er heerst veel onbegrip over het feit dat slijterijen en fastfoodketens wel open mogen blijven en dat onder meer sportscholen nog steeds dicht zijn. Terwijl bewegen van essentieel belang is om vitaal,fit en weerbaar te zijn”.



Steunen van bedrijven



Bierens stoort zich verder aan het beeld dat in Nederland geschetst wordt over het steunen van bedrijven. “We worden wel geholpen en daar zijn we ook heel dankbaar voor, maar we krijgen al een jaar veel te weinig. Ik ben ongeveer 20.000 euro per maand kwijt aan personeelskosten. Daarvan krijg ik 70 procent vergoed, wat betekent dat ik zo’n 7.000 euro per maand tekortkom.”



Maatwerk



Vanuit de sector klinkt volgens de sportschoolhouder de roep om meer maatwerk. “Ga nou eens per sportschool kijken wat de mogelijkheden zijn. Als ze mij vertellen dat ik morgen voor vijf personen open mag, dan doe ik dat.” Om veel faillissementen in de sector te voorkomen, moeten de sportscholen volgens Bierens in maart weer opengaan. “Iedereen is bereid om dat in aangepaste vorm te doen. Maar geef ons in ieder geval de ruimte om iets te verdienen. De meeste sportscholen zijn inmiddels al 40 procent van hun leden kwijt. De situatie van de hele sector is zorgelijk”



Ook de sporters staan in de kou



In Nederland trainen meer dan drie miljoen mensen bij een sportschool. Zij hebben zich bij één van de vele sportcentra in Nederland ingeschreven om onder deskundige begeleiding aan hun algehele fitheid te werken. Hieronder zijn veel mensen met een chronische aandoening als diabetes of astma en de groeiende groep met overgewicht. Bierens: "Deze groep wordt nu stelselmatig genegeerd door de overheid. Het wordt tijd dat de overheid inziet dat wij een essentiële bedrijfstak zijn".



Demissionair staatssecretaris Knops draagt de sportbranche een warm hart toe en heeft beloofd dat hij het onder de aandacht zal brengen van de verantwoordelijke ministers.