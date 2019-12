Nieuw hoopgevend onderzoek naar uitgezaaid oogmelanoom

Utrecht | Het Oogfonds en prof. dr. Martine Jager (LUMC) hebben de krachten gebundeld om nieuw wetenschappelijk oogonderzoek mogelijk te maken naar behandelingen bij uitgezaaid oogmelanoom. Het is de enige levensbedreigende oogziekte en alleen wetenschappelijk onderzoek kan ervoor zorgen dat de diagnose geen doodvonnis betekent. Er is € 30.000,- nodig om dit onderzoek te starten. Het Oogfonds initieert een crowdfundingactie en verdubbelt elke euro die gegeven wordt.



Hoopgevende nieuwe behandelmethoden

Het is erg moeilijk om subsidie te krijgen voor dit onderzoek, omdat slechts 200 Nederlanders jaarlijks de diagnose krijgen. In veel gevallen wordt het oog met de tumor verwijderd, maar dan is het nog de vraag of er geen uitzaaiingen zijn. Oogmelanoomcellen lijken een andere stofwisseling te hebben dan gezonde cellen en prof. dr. Martine Jager (LUMC) zou heel graag een nieuw onderzoek willen starten om te kijken of het aanpakken van de stofwisseling een nieuwe behandelmethode bij uitgezaaid oogmelanoom kan zijn. Prof. dr. Martine Jager doet al sinds 1984 onderzoek naar oogmelanomen. Onderzoeker Mitalesh Singh heeft een vernieuwende onderzoeksrichting ontwikkeld. Singh wil onderzoeken of de stofwisseling van de tumorcellen het immuunsysteem beïnvloedt; met mogelijk behandelingen tot gevolg. Voor oogmelanoom patiënten betekent dit onderzoek een verschil tussen leven en dood. Er is dus hoop, maar onvoldoende geld.



Het verhaal van Sam

Het initiatief is ontstaan bij Sam, hij is voor de zomer geconfronteerd met een oogmelanoom. Zijn hele wereld stond ineens op zijn kop. Gelukkig voor Sam en zijn gezin, valt hij in de laag-risico-groep, waardoor hij ‘slechts’ 10-15% kans heeft op uitzaaiingen in de komende 5 jaar. Een spannend gegeven. Voor patiënten die in de hoog-risico-groep vallen is het toekomstperspectief heel anders en daarom kwam hij in actie! Sam heeft met zijn gezin al meer dan € 10.000,- weten te verzamelen door mee te doen aan de Zevenheuvelenloop afgelopen november.



Oogfonds crowdfunding

Het Oogfonds wil de inzamelingsactie van Sam voortzetten door het ontbrekende bedrag aan te vullen door crowdfunding. We maken het doneren extra aantrekkelijk, doordat elke euro die wordt gedoneerd, ook nog eens wordt verdubbeld door het Oogfonds. En de gever ontvangt een uniek cadeau naar keuze. Een win-win situatie, helemaal in voorbereiding op de komende feestdagen.



Wat geef jij? Doneren kan via www.oogfonds.nl/oogmelanoom