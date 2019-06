Zes musea presenteren Leukste reisje van Nederland in Spoorwegmuseum

Tijdens ‘Het leukste reisje van Nederland’ vind je negen dagen lang zes musea onder één dak. Van 29 juni t/m 7 juli trakteren het Cobra Museum voor Moderne Kunst, Kinderboekenmuseum, Nationaal Militair Museum, Beeld en Geluid en Rijksmuseum van Oudheden in het Spoorwegmuseum een verrassend programma waarbij ieder museum een stukje van zichzelf laat zien. Een speciaal paspoort leidt de bezoeker langs alle avontuurlijke, prikkelende, verrassende en vooral vrolijke bestemmingen. Met dit jaar o.a. bijdragen van Kluun, Loes Luca, Ronald Giphart, Vic van de Reijt en mentalistenduo Rob & Emiel.



Het leukste reisje van Nederland

Bezoekers ontvangen bij binnenkomst een speciaal paspoort. Met dit paspoort reist de bezoeker langs de zes bijzondere culturele 'bestemmingen' Een vol paspoort geeft toegang tot de magische eindbestemming waar mentalisten Rob & Emiel je zullen meenemen op een betoverende reis met een schijnbaar onmogelijke bestemming.



Bestemming Annie M.G.: in samenwerking met Kinderboekenmuseum

In het Kinderboekenmuseum in Den Haag komt de mooiste jeugdliteratuur letterlijk tot leven en kun je zalig dwalen tussen de verhalen. Zo ook in die van Annie M.G. Schmidt: wie kent haar niet? Droom weg bij de verhalen van Annie M.G. Schmidt en laat je fantasie de vrije loop! Smul van haar liedjes en leer hoe je zelf verhalen maakt. Met medewerking van Kluun, Loes Luca, Ronald Giphart, Vic van de Reijt, Caja van der Poel en Art-Jan de Vries.



Bestemming Kunst: in samenwerking met Cobra Museum voor Moderne Kunst

Creativiteit, experiment en eigenzinnigheid behoren tot het DNA van het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Laat de kunstenaar in jou tot leven komen bij deze artistieke bestemming. Trek een schort aan en kwast vooral niet binnen de lijntjes in Atelier de meerkoppige slang. Misschien hangt jouw werk straks ook wel in het Cobra Museum voor Moderne Kunst.



Bestemming Oudheid: in samenwerking met Rijksmuseum van Oudheden

Van de prehistorie tot de middeleeuwen; bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden maak je de ultieme reis naar oude beschavingen en terug in de tijd. Ontrafel het geheim van de piramidevormige steen, maak kennis met een Egyptische mummie en sta oog in oog met Osiris, de god van de onderwereld. Druk op de knop en waan je in de wereld van de oude Egyptenaren! Beleef hoe bijzonder de oude Egyptenaren omgingen met de dood en hun verlangen naar het eeuwige leven.



Bestemming Militair: in samenwerking met Nationaal Militair Museum

Bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg kun je je laven aan vliegtuigen, tanks, kanonnen, indrukwekkende verhalen van (ex‑)militairen en de prachtige natuur van Park Vliegbasis Soesterberg vol historisch militair erfgoed. Neem een voorproefje, waan je een echte militair en klim in een machtig mooie militaire Landrover of tank!



Bestemming Radio: in samenwerking met Beeld en Geluid

Bestaat er nog een reis zonder beeld en geluid, zonder Instagram, Snapchat, Facebook…? Instituut Beeld en Geluid in Hilversum is dé plek waar je het grootste media-archief op dat gebied kunt bewonderen. Van radio tot televisie, van videogames tot gifjes en apps. Dompel onder in de wondere wereld van het hoorspel en leer hoe je je eigen radio-uitzending of podcast maakt. Wie weet ontdek jij hier wel je eigen presentatietalent?



Bestemming Smaak: in samenwerking met Spoorwegmuseum

Reizen als een vorst, wie wil dat nou niet? Je in weelde laten voortbewegen langs de mooiste plekken, onder het genot van de meest smakelijke schotels. In het Spoorwegmuseum beleef je het treinleven vol dromen, verre reizen en sprookjesachtige bestemmingen. Proef ware luxe in het restauratierijtuig de Blauwe Roemeen. Reis van Parijs tot Constantinopel en ga op een verrukkelijk avontuur tijdens deze smakelijke trip!



Eindbestemming: Rob & Emiel of Guinelli

Heb je de eerste zes stempels verzameld in je paspoort? Dan ligt een bezoek aan deze magische eindbestemming binnen handbereik. Al jaren verweven Rob en Emiel magie, cabaret, verwondering en humor in feel-good performance-acts voor hun eigen televisieprogramma's, theatershows en evenementen. Ze wonnen met hun acts al diverse prijzen, waaronder de Grand Prix, de hoogst haalbare Nederlandse Magic Award. In 2009 werden zij bekroond tot beste mentalisten ter wereld. Geef je over aan hun goochelkunst en beleef een betoverende reis met een schijnbaar onmogelijke bestemming.