Primeur in Nederland

Jonaz geeft WK-voetbal gratis door in 4K-kwaliteit



Jonaz geeft het WK-voetbal gratis door in 4K-kwaliteit (Ultra High Definition). De telecomprovider wil klanten zo optimaal laten profiteren van de glasvezelsnelheid die het bedrijf aanbiedt. Het beeld van Ultra HD is vier keer beter dan dat van een normale Full-HD-zender.



Steeds meer televisies die verkocht worden zijn geschikt voor het kijken van 4K-uitzendingen. Kijkers van programma’s in 4K kunnen genieten van rijkere kleuren en een hoger contrast.



Primeur



Nu NPO 1 de WK-wedstrijden in 4K uitzendt, zal Jonaz deze wedstrijden gratis in 4K doorgeven. “Een echte primeur,” zegt directeur Tanis van Jonaz. NPO1 is namelijk de eerste zender die in Nederland live in 4K-kwaliteit gaat uitzenden. Jonaz is een van de weinige aanbieders die heeft aangegeven de zender met 4K-kwaliteit door te geven. “Jonaz loopt graag voorop als het aankomt op techniek” zegt hij.



Gewoon gratis



Jonaz zal overigens geen extra kosten in rekening brengen bij haar abonnees. “De zender is gewoon gratis beschikbaar voor alle abonnees met een televisiepakket” geeft Tanis aan. Iedereen die beschikt over een televisie die geschikt is voor 4K, kan de zender ontvangen met een CI+ module.



Voorbereid op de toekomst



Tanis ziet steeds meer zenders met het zogenaamde Ultra-HD experimenteren, zoals 4K ook wel wordt aangeduid. “Ons netwerk is er technisch klaar voor om televisiezenders in 4K aan te bieden,” zegt hij. “Dit is een geweldige ontwikkeling. Jonaz maakt gebruik van glasvezel voor doorgifte van het 4K-signaal. Glasvezel biedt voldoende bandbreedte om deze 4K- kanalen toe te voegen aan ons televisiepakket.“



