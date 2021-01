Huizenkopers kiezen vaker voor een rechtsbijstandverzekering in verhitte woningmarkt

De relatief hoge huizenprijzen, hoge concurrentie tussen geïnteresseerden en beperkingen voor huis bezichtigingen vanwege corona zorgt voor toenemende onzekerheid onder huizenkopers. Een rechtsbijstandverzekering wordt 25% vaker afgesloten om juridische hulp te krijgen bij mogelijke conflicten omtrent de aankoop, verkoop of verbouwing van een huis, zo blijkt uit onderzoek van Rechtsbijstandverzekering.nl onder 1450 Nederlanders.



Beperkingen huis bezichtigen en noodzaak om snel te bieden zorgt voor onzekerheid onder kopers



Ondanks de coronacrisis zit de huizenmarkt nog altijd in de lift. Uit het onderzoek komt naar voren dat meer Nederlanders kiezen voor het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering met dekking voor juridische conflicten rondom wonen. Dit is een stijging van 25% in vergelijking met begin 2020.



Uit het onderzoek blijkt dat mensen die een rechtsbijstandverzekering met de module wonen afsluiten dit in 60% van de gevallen doet omdat ze in de (nabije) toekomst van plan zijn om te verhuizen. De meest genoemde redenen die gegeven worden onder die groep is om juridisch sterker te staan bij geschillen met een (aankoop)makelaar en met een verkopende partij bij bijvoorbeeld verborgen gebreken. Uit de antwoorden in het onderzoek blijkt verder dat veel Nederlanders de kans groter achten op problemen omdat ze door de oververhitte markt minder tijd hebben gehad om het huis te bezichtigen en sneller beslissingen gemaakt te moeten hebben over de aankoop van een huis.



“Het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering is geen overbodige luxe als mensen in de toekomst van plan zijn om een huis te kopen. Het is echter wel noodzaak om ruim van tevoren een verzekering af te sluiten aangezien een aantal rechtbijstandverzekeraars een wachttijd hanteren van 3 maanden. Tijdens de wachttijd is er geen dekking voor een conflict vlak voor of tijdens het aankoopproces van een huis”, aldus Kasper de Wijs van Rechtsbijstandverzekering.nl.