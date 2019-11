Echte superhelden bij het Happy Meal: de McNificents

Ronald McDonald Kinderfonds en McDonald’s presenteren op 27 november een unieke ode aan de jongste helden van Nederland



Amersfoort, 19 november – Het Ronald McDonald Kinderfonds en McDonald’s vieren op woensdag 27 november hun jarenlange samenwerking op een wel heel bijzondere manier. McDonald’s vervangt op McHappy Day, 27 november, de iconische Happy Meal-speeltjes door de McNificents. Drie echte superhelden, Fleur (11), Juliën (9) en Keano (11), stonden model voor deze stoere actiepoppetjes. Met deze bijzondere campagne vraagt McDonald’s aandacht voor het werk van het Ronald McDonald Kinderfonds. Alle drie de kinderen hebben een ernstige aandoening. Ze hebben op jonge leeftijd al vaak in het ziekenhuis gelegen en moeten nog regelmatig terugkomen. Tóch staan ze, zoals helden doen, heel positief in het leven.



Altijd familie dichtbij

Wanneer je kind ziek is, wil je altijd bij je kind in de buurt kunnen zijn. Daarom zetten het Ronald McDonald Kinderfonds en McDonald’s zich al 35 jaar in om gezinnen tijdens deze lastige periode samen te laten zijn. Ook bij de drie McNificents - Fleur, Juliën en Keano - was hun familie tijdens ziekenhuisopnames altijd dichtbij. Dit heeft de drie superhelden extra kracht gegeven. Als eerbetoon aan hun kracht, zijn zij eenmalig als echte superheld verkrijgbaar bij het Happy Meal. Van elk verkocht Happy Meal doneert McDonald’s al jaren een bedrag aan het Kinderfonds.



Annemarie Swijtink, Director Marketing, Communications & Consumer Insight van McDonald’s Nederland: “McDonald’s en het Kinderfonds zijn er beide voor families. Dat bindt ons. Ik vind het fantastisch dat we met ons iconische speeltje bij het Happy Meal voor eenmaal ruimte hebben gemaakt voor het verhaal van deze superhelden, Fleur, Juliën en Keano.”



“De drie McNificents laten zien dat alle kinderen superkracht hebben, zeker wanneer hun familie op belangrijke momenten dichtbij kan zijn”, zegt Miranda Noorlander, adjunct-directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. “Even samen kunnen lachen of een knuffel voor het slapen gaan kan ontzettend helpen, dat is zelfs bewezen. McDonald’s is al ruim dertig jaar onze belangrijkste partner, een intensieve samenwerking waar we trots op zijn. Samen maken we het verschil voor veel families.”