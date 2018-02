Blokhuis neemt eerste speldje ’40 dagen geen druppel' in ontvangst

Vanmiddag heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) het eerste speldje van de KBO-PCOB-actie ‘40 dagen geen druppel’ ontvangen van directeur Manon Vanderkaa. Met de actie wil de grootste seniorenorganisatie de bewustwording rond de gevolgen van alcoholgebruik vergroten.



Blokhuis: ‘Dit speldje schept een verplichting, complimenten voor dit initiatief. Een mooie actie als deze heeft vanuit de samenleving soms een duwtje nodig van de overheid.’



KBO-PCOB is blij met de steun van VWS en de aandacht die het kabinet geeft aan de gevolgen van alcoholgebruik. Blokhuis: Er is nog veel te doen op dit gebied. De actie van KBO-PCOB draagt daar zeker aan bij. Ik blijf het speldje dragen omdat de actie zo zichtbaar wordt en het aanleiding kan zijn voor een gesprek. 'Ik beloof dat ik tussentijds meld of ik het volhoud.’



Uit een representatief onderzoek van KBO-PCOB over alcoholgebruik onder 900 senioren, blijkt dat alcohol 75% van de senioren drinkt, waarvan 36% dagelijks. Onder senioren blijkt er ook onduidelijkheid te bestaan over wat een veilige grens is voor het drinken van alcohol. Dat is nul tot maximaal één glas per dag. Blokhuis: 'Het advies van de Gezondheidsraad was voor mij een eyeopener.'



Een misverstand over alcohol is bijvoorbeeld dat het nemen van een slaapmutsje goed slapen bevordert. Het tegenovergestelde is echter waar. Een periode geen alcohol drinken, leert juist dat mensen beter slapen, zich fitter voelen en afvallen. Het blijkt dat alcoholgebruik vaak een gewoonte is geworden. Manon Vanderkaa: 'Wat iemands reden ook is, verbetering van gezondheid of een persoonlijk uitdaging, de beste test om dat te ontdekken is het zelf ervaren.'



De actie van KBO-PCOB om ‘40 dagen geen druppel’ start op Aswoendag (14 februari) en duurt tot 31 maart. Voor meer informatie en aanmelden: www.40dagengeendruppel.nl Deelnemers krijgen een zilverkleurige speldje in de vorm van een druppel, als zichtbaar teken van deelname.