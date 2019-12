Doneer met één klik je eigen gezondheidsdata aan een goed doel



Nationale DenkTank presenteert 10 oplossingen voor een optimale digitale samenleving



Amsterdam, 12 december 2019 –



Een app om jouw data anoniem te doneren aan goede doelen, een online platform waarop een patiënt met een chronische aandoening verandert in een hulpverlener en een boom waarin jij letterlijk je telefoon hangt om even ‘uit’ te staan. Vandaag presenteert de Nationale DenkTank 2019 het rapport ‘Optimaal Digitaal’ met tien oplossingen voor een beter functionerende digitale samenleving. Twintig jonge academici doken de afgelopen vier maanden in onze digitale toekomst. Vragen als ‘hoe moeten we omgaan met de bedreigingen voor online privacy?’ en ‘wat is het effect van digitalisering op onze mentale gezondheid?’ kwamen voorbij. Alle inzichten resulteren in concrete initiatieven, zoals de app Donata, het online platform InstantZorg.org en de installatie PhoneForest.



Privacyproof data delen met goede doelen via Donata



Commerciële partijen verzamelen grote hoeveelheden data van ons, zoals onze locatie- of berichtgegevens. Kansen om onze data voor maatschappelijke doeleinden in te zetten blijven echter nog grotendeels onbenut. Donata is bedacht voor hulpvragen van onderzoeksbureaus en goede doelen. Gebruikers kunnen via de privacyproof Donata app kiezen welk maatschappelijk onderzoek ze willen steunen, door het delen van hun eigen (gezondheids)data.



“Iemand die een Fitbit draagt, kan zijn of haar hartslagdata beschikbaar stellen voor onderzoek. Uiteraard op een veilige manier gedeeld. Het wordt een nieuwe manier van doneren aan een goed doel of initiatief. In plaats van geld doneer je data die je toch al gratis weggeeft.” – Falko Lavitt, MSc Artificial Intelligence en deelnemer Nationale DenkTank 2019.



InstantZorg.org: een peer to peer platform voor chronische ziekten



In 2040 werkt 1 op de 4 Nederlanders in de zorg en zullen de zorgkosten per persoon per jaar verdubbelen, zo becijferde het RIVM[i]. Daarnaast bleek uit eigen onderzoek dat chronisch zieken een toenemende onbeantwoorde behoefte hebben aan eigen regie en flexibiliteit in hun zorg. We moeten de zorg dus anders gaan inrichten. InstantZorg is een peer to peer platform waarmee een chronisch patiënt één op één zijn of haar zorgvraag stelt aan een getrainde ervaringsdeskundige. Hiermee worden makkelijke zorgvragen weggehouden uit het zorgsysteem, waardoor deze ontlast wordt. De eerste resultaten uit een pilot van de Nationale DenkTank voor patiënten met Diabates Mellitus Type 1 leveren bruikbare inzichten op.



“Het directe contact en de flexibiliteit maakt dat dit een toegevoegde waarde is boven het ziekenhuis.” "Ik durf vragen te stellen die ik nooit op een forum of facebookgroep zou stellen.” – Twee participanten van de InstantZorg pilot.



‘Uit staan’ met je smartphone in een PhoneForest boom



Alleen al de aanwezigheid van een telefoon leidt tot concentratieverlies[ii]. PhoneForest is een installatie die mensen helpt gezamenlijk afstand te nemen van digitale afleiding. Dit is urgent: Nederlanders hebben een verminderd vermogen tot di­gitale zelfcontrole. Zo blijkt dat 60% van de Nederlanders zijn schermtijd zou willen minderen, maar dat dit slechts in de helft van de gevallen lukt[iii]. Afleidende prikkels van telefoons dragen bij aan overprikkeling en stress[iv]. De oplossing? Hang je telefoon in de boom! Dankzij PhoneForest staat de activiteit weer centraal: samen vergaderen, werken of dineren; menselijk contact wordt gestimuleerd.



Eindrapport ’Optimaal Digitaal’



Het rapport ‘Optimaal Digitaal’ wordt vandaag uitgereikt in het Compagnietheater te Amsterdam aan Marleen Stikker (Directeur de Waag), Madeleine de Cock Buning (Hoogleraar ICT-recht) en Maarten Schurink (Secretaris-Generaal Ministerie BZK). Dit in aanwezigheid van ruim 350 vertegenwoordigers vanuit de overheid, wetenschap, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Naast bovengenoemde initiatieven werken de deelnemers aan nog zeven oplossingen voor een eerlijke, weerbare, gezonde en inclusieve digitale samenleving. Zo komt er een award voor de meest toegankelijke website voor mensen met een functiebeperking, is er een nieuwe richtlijn ontwikkeld die kinderen en ouders begeleidt bij het digitaal opgroeien en wordt de 1e rechtszaak in Europa aangespannen tegen apps die overmatig veel data verzamelen. Het complete eindrapport is te vinden op www.ndt19.nl.



Over Stichting de Nationale DenkTank



De Nationale DenkTank is in 2005 opgericht vanuit het ideaal om een brug te slaan tussen de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven met als doel de Nederlandse samenleving met vernieuwende ideeën vooruit te helpen. De Stichting werkt onafhankelijk met de frisse blik van jonge denkers, die bij uitstek geschikt zijn om taaie maatschappelijke vraagstukken van concrete oplossingen te voorzien. De Nationale DenkTank 2019 bestaat uit 20 jonge academici van verschillende (studie)achtergronden. Sinds augustus doen zij intensief (veld)onderzoek naar het thema digitale samenleving en voerden ze honderden gesprekken met experts, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers. Kijk op www.nationale-denktank.nl en op www.ndt19.nl voor meer informatie.



Betrokken partners



De Nationale DenkTank 2019 wordt ondersteund door vijf themapartners: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Fonds SGS, SIDN fonds, Alles is Gezondheid en JOGG. Daarnaast werkt de Nationale DenkTank samen met een aantal structurele partners zoals McKinsey&Company, Kennedy Van der Laan, het Elise Mathilde Fonds, de KHMW, Andersson Elffers Felix, Newcom, De Issuemakers, Draad, THNK, Stichting W&M, het Europees Instituut De Baak en de universiteiten UvA, VU, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden.



Afbeeldingen:



-Toekomstbeeld ’Optimaal Digitaal’ Nationale DenkTank 2019



-Groepsfoto deelnemers Nationale DenkTank 2019



-Oplossing PhoneForest



-Oplossing InstantZorg





