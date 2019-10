Munckhof ontvangt ISO 27001-certificaat voor informatiebeveiliging

Munckhof heeft de ISO 27001-certificering behaald. Dit certificaat, gericht op informatiebeveiliging, is na het ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (duurzaamheid) het derde ISO certificaat dat Munckhof bezit.



Beveiligen van informatie is vanzelfsprekend



Tom Roefs, algemeen directeur licht toe waarom ISO 27001 een belangrijk certificaat voor Munckhof is: “Het goed beveiligen van informatie is tegenwoordig essentieel. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid en vinden het zeer belangrijk dat zowel onze bedrijfsinformatie als de gegevens die we voor klanten beheren veilig opgeslagen worden. Informatiebeveiliging is daarom onderdeel van onze strategie en dagelijks onderwerp van gesprek in de organisatie. Het is mooi dat onze processen en ons informatiebeveiligingsbeleid nu ook gecertificeerd zijn.”



De certificering betreft in eerste instantie de travel divisie en de overkoepelende groep. De ISO 27001-certificering voor de taxi en touringcar-afdelingen staat in december op de agenda.. Het streven is dat voor eind 2019 de gehele organisatie ISO 27001 gecertificeerd is.



Gert Jan van Bruchem, Manager Expert Center Cybersecurity van Kiwa is onder de indruk van de snelheid waarmee Munckhof het traject tot certificering heeft doorlopen: “De kundige en projectmatige aanpak zijn spreekwoordelijk voor het behaalde resultaat!”



Over Munckhof



Met ruim 90 jaar aan vervoerservaring mag Munckhof zich expert noemen in personenvervoer en zakenreizen. De dienstverlening van Munckhof bestaat onder andere uit: zakelijk reizen in binnen- en buitenland voor zowel publieke als private sector, zorg gerelateerd personenvervoer, pendeldiensten voor de toeristische en recreatieve sector, logistiek vervoersmanagement rondom kleine en grote evenementen en mobiliteitsoplossingen voor onderwijsinstellingen.



Munckhof is in staat om al deze verschillende diensten te combineren en dat maakt de organisatie uniek in Nederland. Munckhof heeft de expertise in eigen huis en coördineert en stuurt haar vervoers- en travelpartners aan. Zo kunnen de klanten en relaties met al hun vragen en wensen op één plaats terecht. Totale ontzorging in vervoersmanagement, dat biedt Munckhof!



Munckhof in feiten en cijfers.



Munckhof:



-vervoert ruim 30.000 mensen per dag;



-heeft 2000 eigen medewerkers;



-heeft 23 vestigingen in Nederland;



-maakt gebruik van 1400 eigen voertuigen;



-huurt dagelijks 1500 voertuigen in en coördineert dit vervoer volledig;



-boekt 150.000 vliegtickets per jaar;



-verwerkt 2500 telefoongesprekken per dag.





Kijk op www.munckhof.nl voor meer informatie.